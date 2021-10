COVID-19 : 9 morts et 752 nouveaux cas en C.-B.

Dans son bilan de mercredi, la Colombie-Britannique a déclaré 9 morts de la COVID-19, 752 nouveaux cas d'infection et une nouvelle éclosion dans un établissement de santé, à l'Hôpital Mission Memorial, à Mission.

Les neuf personnes décédées étaient prises en charge dans la régie de santé de Fraser (cinq), celle de Vancouver Coastal (trois) et celle de l’île de Vancouver (une).

Parmi les nouveaux cas, 39,5 % se trouvent dans la région Fraser et 21,8 % dans la région de l’Intérieur. Il y a actuellement 5945 cas actifs de COVID-19 dans la province. Des personnes touchées, 350 sont hospitalisées dont 136 aux soins intensifs.

Désormais, 88,9 % de tous les adultes admissibles en Colombie-Britannique ont reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19 et 82,7 % ont reçu leur deuxième dose.

Vaccination obligatoire chez LNG Canada

Dans un communiqué, LNG Canada annonce la vaccination obligatoire pour ses employés. Ils devront être complètement vaccinés d’ici le 30 novembre. L’entreprise demandera également à ses contractants d’exiger eux aussi la vaccination de leurs travailleurs.

Les détails de ce programme de vaccination obligatoire sont en développement. Nous nous engageons à protéger les travailleurs, la communauté et notre projet contre la COVID-19, et à réduire le risque d'infection dans tous les domaines de nos opérations et activités, a déclaré l’entreprise. Notre approche est alignée sur les orientations des autorités de santé publique qui considèrent la vaccination comme une priorité.