Zoom Photo Festival s’expose dans des conteneurs au Cégep de Chicoutimi

L'exposition se nomme Towntainer. Dans celle-ci, les photographes Nicolas Lévesque, Nigel Dickinson, Martin Tremblay, Abir Abdullah et Charles-Frédérick Ouellet partagent aux visiteurs leurs images et réflexions sur les conséquences de l’intervention humaine sur la nature.

Cette exposition est gratuite, mais le passeport vaccinal est exigé pour entrer dans les conteneurs, pour un maximum de deux personnes à la fois.

Zoom Photo Festival en est à sa 12e édition. Elle se poursuivra jusqu'au 24 octobre.

Les photographies sont exposées à l'intérieur des conteneurs. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Outre des expositions de photos à La Pulperie, à la Zone portuaire et au Cégep de Jonquière, des conférences ont lieu à plusieurs endroits où des photojournalistes expliqueront le vécu derrière les clichés.

Le directeur général de l'événement, Michel Tremblay, trouve que l'édition 2021 se tire bien d'affaires malgré la pandémie. On a eu beaucoup de dossiers en provenance de partout. Ça nous a permis de pouvoir sélectionner. Ça nous a donné une photo de ce qui se passe un petit peu autour du monde. On a effectivement des trucs sur la pandémie, on en a sur l'environnement et on a aussi des photographes de la région qui exposent leur travail , a raconté celui qui est photographe pour Le Progrès et Le Quotidien depuis de nombreuses années.

Avec des informations de Michel Gaudreau