Sipekne’katik conduit une étude sur les impacts de sa pêche hors saison

La communauté mi’kmaw détient des permis de pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles.

La décision de ces pêcheurs autochtones de pêcher le homard hors des saisons réglementées par le ministère fédéral des Pêches et des Océans ( MPOministère des Pêches et des Océans du Canada ) et l’opposition de certains pêcheurs commerciaux est source de tension depuis l’an dernier en Nouvelle-Écosse.

Megan Bailey, de la chaire de recherche du Canada en gouvernance intégrée des océans et du littoral, dirige pour le moment cette étude, qu’elle entend confier par la suite à la communauté de Sipekne'katik, dont plusieurs membres sont activement impliqués dans ses travaux en mer.

La professeure Bailey et les membres de la communauté qui l’assistent recueillent des données comme la taille et le sexe des homards, ou la fermeté de leurs carapaces.

Les homards trop petits, ou trop mous, sont remis à l’eau. Les crustacés qui portent des oeufs sont identifiés avant d’être remis à l’eau, afin de laisser savoir aux pêcheurs qu’ils ne doivent pas capturer une femelle reproductrice.

L’étude a été lancée au printemps 2021. Megan Bailey, qui est aussi professeure à l’Université Dalhousie, souligne que le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada recueille des données sur la qualité des homards capturés durant les saisons de pêche commerciale, mais très peu hors saison, entre juin et octobre.

Des pêcheurs autochtones quittent le quai de Saulnierville pour aller pêcher, le 9 septembre 2021 en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC

Sipekne'katik se donne comme objectif de poursuivre cette étude pendant au moins trois ans. Plus de 3000 homards ont été échantillonnés jusqu’à maintenant, mais une seule saison n’est pas assez pour tirer des conclusions, souligne la professeure Bailey.

Un autre objectif, ajoute-t-elle, est que les membres de la Première Nation apprennent comment diriger eux-mêmes cette étude dans le futur.

Dans les zones de pêche 33 et 34, au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, la saison de pêche commerciale au homard se déroule de la fin novembre à la fin mai.

Cette année, la communauté de Sipekne'katik a lancé sa saison de pêche le 15 juillet, et compte y mettre fin lorsque la saison commerciale commencera.

Megan Bailey, de la chaire de recherche du Canada en gouvernance intégrée des océans et du littoral. Photo : CBC / Mark Crosby

Je crois que l’une des méprises courantes est de croire que lorsque la Première Nation effectue une pêche, elle la fait sans aucune règle , prévient la professeure Megan Bailey.

Il y a un plan de gestion des pêches en place, avec des règlements , dit-elle, faisant référence au document de 23 pages que la communauté a rédigé. Même si elle ne suit pas les règlements du MPOministère des Pêches et des Océans du Canada , les pêches [de Sipekne'katik] sont quand même soumises à des règles.

Le plan de gestion est guidé par les principes traditionnels mi’kmaw appelés netukulimk, que Sipekne'katik définit comme l’atteinte et le maintien de standards adéquats de nutrition et de bien-être économique pour la communauté, sans mettre en péril l’intégrité, la diversité ou la productivité de notre environnement .

Notre peuple est très fier de jouer un rôle de gardiens et de protecteurs de l’environnement, déclare Cheryl Maloney, une membre de Sipekne'katik qui est chargée de cours en science politique à l’Université du Cap-Breton.

Nous avons été écartés des efforts de conservation, de ce rôle de gardiens que nous avions depuis des temps immémoriaux. C’est donc un retour aux sources , dit Mme Maloney.

Les dirigeants de Sipekne'katik disent que la communauté utilise présentement 1000 étiquettes de pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles, ce qui équivaut à trois casiers à homard par membre de la communauté qui est pêcheur.

Au 31 décembre 2020, il y avait 943 bateaux de pêche commerciale qui détenaient des permis dans la zone de pêche 34, avec de 375 à 400 casiers à homard par bateau.

La Première Nation de Sipekne'katik a approché le ministère des Pêches et des Océans ( MPOministère des Pêches et des Océans du Canada ) au printemps dernier pour qu’il participe à l’étude scientifique.

Le ministère a décliné l’offre de participer au projet de la Dre Bailey , a indiqué dans un courriel un porte-parole du MPOministère des Pêches et des Océans du Canada .

Des représentants du ministère se sont cependant entretenus avec Mme Bailey et lui ont fourni des formulaires et des documents sur les méthodes normalisées d'échantillonnage pour l’aider dans ses travaux.

Megan Bailey dit détenir un permis scientifique du MPOministère des Pêches et des Océans du Canada , qui oblige Sipekne'katik à partager les données recueillies avec le ministère fédéral de façon continue.

Comme pour toute étude scientifique, celle-ci devra être soumise aux évaluations par les pairs, rappelle le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada .