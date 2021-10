Dégât d’eau majeur au centre-ville de Sherbrooke

Selon le Service de police de Sherbrooke, il y avait de l'eau jusqu'au plafond à l'arrivée des policiers vers 19 h 15, ce qui indique que le bris d'eau est survenu il y a un moment déjà.

Heureusement, aucun spectacle n'avait lieu ce mercredi soir. Ainsi, aucune évacuation n'a été nécessaire.

Il est fort probable que des bâtiments voisins, situés sur la rue Wellington Nord, aient aussi été touchés par ce dégât d'eau majeur.

L'électricité et l'eau ont été coupées par les autorités à leur arrivée. Comme le Théâtre Granada est une propriété de la Ville de Sherbrooke, celle-ci a été prévenue et le maire Steve Lussier s'est même rendu sur les lieux.

Une conduite d'eau aurait cédé, mais je ne peux pas confirmer où la conduite se retrouve. Dans un premier temps on va évacuer l'eau et par la suite on verra les dégâts du sinistre , a-t-il expliqué.

Le maire prévoit entre autres de possibles reports de spectacles dans les prochains jours au Théâtre Granada.

