Valérie Gilbert présidente de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord compte sur un nouveau conseil d'administration dont font partie de gauche à droite, Simon Mc Nicoll, vice-président jeunesse, Valérie Gilbert, nouvelle présidente, et Carl Laberge, président sortant. Ils sont accompagnés de Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice générale.

Photo : Gracieuseté de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord