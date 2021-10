La pénurie de logements affecte la quasi-totalité des communautés du district de Kenora

Pickle Lake, Red Lake, Sioux Lookout, Kenora... toutes les communautés font face au même problème : il n'y a pas suffisamment de logements pour tout le monde , affirme le directeur du KDSBKenora District Services Board , Henry Wall.

Le mandat du KDSBKenora District Services Board concerne seulement le logement social, mais puisque la pénurie de logements a d'autres effets secondaires sur la communauté, l'organisme régional souhaite s'impliquer dans le dossier.

La pénurie de logements affecte tous les autres aspects de notre mission , martèle M. Wall, en citant l'exemple des aînés qui doivent quitter la région pour trouver des logements adaptés à leurs besoins.

Henry Wall est le directeur du Kenora District Services Board. Photo : Radio-Canada / Matt Vis / CBC

Bien entendu, la pénurie est désastreuse pour les gens vulnérables. Mais elle l'est également pour le développement économique , explique M. Wall, en précisant que les étudiants et les jeunes professionnels peinent à se loger au court et au long terme dans la région de Kenora.

La pénurie de logements crée des obstacles pour attirer et retenir le talent qui s'installe dans nos communautés. Une citation de :Henry Wall, directeur du Kenora District Services Board

Nous avons beaucoup d'employeurs qui ont investi pour développer leurs entreprises , poursuit-il. Et ils ne sont pas en mesure de trouver une main-d'œuvre talentueuse, puisque ces derniers n'ont pas de place pour où vivre.

Une période de consultation de douze mois

Le KDSBKenora District Services Board mènera des consultations au cours de la prochaine année.

Nous voulons rencontrer tout le monde qui a un intérêt pour le logement : les développeurs immobiliers, les travailleurs de la construction, les associations de propriétaires, et j'en passe , énumère le directeur.

Ce dernier estime que les obstacles à la construction de logement sont mal compris.

L'objectif des consultations est donc de mieux comprendre ce qui est requis pour créer un environnement propice à la construction de logements, que ce soit en matière de politique municipale ou en approvisionnement.