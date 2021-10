Dette fédérale : Ottawa avait besoin de l’intervention de la Banque du Canada

La faiblesse des taux a été une justification économique clé pour les dépenses élevées et les déficits mis en place par le gouvernement pour soutenir financièrement les entreprises et les travailleurs touchés par la pandémie de COVID-19.

Bien que les obligations à plus long terme portent des taux d'intérêt plus élevés que les options à court terme, elles permettent de bloquer les taux d'intérêt de la dette à leur niveau, qui reste très faible.

Les documents fournis à la ministre des Finances, Chrystia Freeland, avant son budget d'avril indiquent que le ministère des Finances et la Banque du Canada ont été priés d'éviter d'émettre toute nouvelle obligation à très long terme en raison de l'appétit limité des investisseurs.

Les documents obtenus par La Presse canadienne en vertu de la Loi sur l'accès à l'information indiquent que de telles obligations pourraient affecter les rendements à moins que la banque centrale ne résorbe la dette par l'entremise de son programme d'achats obligataires, connu sous le nom d'assouplissement quantitatif.

La demande d'obligations à plus long terme est limitée et il y a peu d'espace pour en émettre davantage sans affecter les rendements, à moins que la Banque du Canada ne continue d'acheter la plupart des émissions de dette plus élevées par l'entremise de son programme d'assouplissement quantitatif.

Une citation de :Extrait des documents obtenus par La Presse canadienne