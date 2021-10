Chaude lutte à prévoir dans Montcalm–Saint-Sacrement

Le départ à la retraite d’Yvon Bussières, élu sans interruption depuis 1993 dans Montcalm–Saint-Sacrement, ouvre la porte à une véritable course dans ce district convoité de la Haute-Ville.

Puisque le doyen des élus à l’hôtel de ville de Québec n’appuie aucun des candidats qui aspirent à lui succéder, les principaux partis engagés dans la lutte estiment tous avoir une chance de l’emporter lors du scrutin du 7 novembre.

Le candidat d’Équipe Marie-Josée Savard, Maxime Gravel-Renaud, a été l’adjoint de M. Bussières au cours des six dernières années. Le fait de ne pas avoir été endossé par le conseiller sortant ne semble pas le préoccuper.

M. Bussières m'a toujours dit que c'est à moi de faire mes preuves, puis effectivement, se lancer en politique, c'est aller de l'avant , confie M. Gravel-Renaud en entrevue à Radio-Canada.

Maxime Gravel-Renaud a été l'adjoint d'Yvon Bussières au cours des six dernières années. Photo : Radio-Canada

De son côté, Québec 21 est convaincu de pouvoir profiter du changement de garde à venir dans Montcalm–Saint-Sacrement.

Jean-Pierre Du Sault, croit que le sort des arbres situés le long du boulevard René-Lévesque représente l’enjeu central de la campagne. Le candidat ne voit pas comment la prochaine administration, si elle décide d’aller de l’avant avec l’implantation du tramway, pourra éviter l’abattage de centaines d’arbres matures.

Un massacre à prévoir

Le candidat de Québec 21 s’inquiète notamment pour l’avenir du boisé Lacerte, situé sur le campus de l’Université Laval, dans lequel jusqu’à 600 arbres pourraient être coupés.

Autant qu'on peut être nuancé dans la vie que dans ce cas-là, c'est noir ou blanc. On ne peut pas être à moitié enceinte! Si ce projet-là se fait, c'est un massacre à Québec , prévient M. Du Sault.

Jean-Pierre Du Sault soutient que le projet de métro léger de Québec 21 permettrait de préserver les arbres situés le long du tracé du tramway. Photo : Radio-Canada

Maxime Gravel-Renaud juge que son adversaire exagère. Le candidat d’Équipe Marie-Josée Savard rappelle que l’administration sortante s’est engagée à travailler en collaboration avec l'Université Laval pour épargner le plus d’arbres possible. Pour chaque arbre qui ne pourra être sauvé, son parti s’engage à en planter deux autres.

Est-ce que c'est assez? C'est peut-être jamais assez, mais quand même, je trouve qu'on va dans la bonne direction. Une citation de :Maxime Gravel-Renaud, candidat, Équipe Marie-Josée Savard

Réduire la place de l'auto

Chez Transition Québec, Michel Houle, croit pour sa part qu’il est possible de préserver les arbres matures le long du boulevard René-Lévesque sans avoir à faire une croix sur le projet de tramway. La solution réside selon lui dans la réduction de la place réservée à l’automobile dans la mouture actuelle du projet.

Michel Houle affirme que son parti, Transition Québec, se battra bec et ongle pour la sauvegarde des arbres. Photo : Radio-Canada

En réduisant le nombre de voies de circulation réservées aux voitures, il serait possible d’éviter l’abattage d’arbres, plaide M. Houle. Il reproche à ses adversaires de ne pas envisager cette solution par crainte de perdre des votes .

Nous, on sait pertinemment qu'il faut garder nos arbres. Il faut se battre bec et ongle pour ça et il ne faut pas avoir peur de dire les vraies choses , fait valoir Michel Houle.

Une case d'auto, ça se change de place. Un arbre, non! Une citation de :Michel Houle, candidat pour Transition Québec

La candidate de Démocratie Québec, Katia Garon, croit que l’abattage d’arbres prévu pour faire place au tramway en dit long sur l’importance réelle qu’accorde l’administration sortante à la préservation de la canopée.

Miser sur l'écoute

Elle lui reproche d’avoir trop souvent permis à des promoteurs immobiliers de procéder à des coupes malgré l’opposition des citoyens.

Mme Garon insiste sur l’importance d’être à l’écoute de leurs préoccupations et de ne pas les laisser dans l’ignorance.

Katia Garon reproche à l'administration sortante de ne pas être suffisamment à l'écoute des citoyens. Photo : Radio-Canada

Il y a des gens qui résident le long du tracé du tramway et qui se préoccupent de savoir ce qui va se passer. [Certains] vont être expropriés et ils n'ont aucune information , dénonce la candidate de Démocratie Québec.

[Il faut] redonner la possibilité aux citoyens d'exprimer leurs préoccupations et qu'ils soient entendus parce qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. Une citation de :Katia Garon, candidate, Démocratie Québec

La candidate de Québec forte et fière, Catherine Vallières-Roland, croit elle aussi en l’importance d’être davantage à l’écoute des citoyens, notamment par rapport au projet de tramway.

Elle souligne que son parti a l’intention de mettre en place des mécanismes pour permettre à la population de s’exprimer pendant les travaux de construction du réseau de transport en commun.

Catherine Vallières-Roland s'engage à porter les préoccupations des citoyens de Montcalm–Saint-Sacrement jusqu'à l'hôtel de ville si elle est élue au poste de conseillère municipale. Photo : Radio-Canada

Moi comme élue, je m'engage aussi à être à l'écoute des gens puis à rapporter leurs préoccupations à l'hôtel de ville pour qu'on trouve des solutions en continu, au quotidien , promet Mme Vallières-Roland.

Pas une alternative réaliste

Contrairement à Québec 21, qui affirme que le tramway divise , la candidate croit que les citoyens y sont favorables. Selon elle, le projet de métro léger proposé par le parti de Jean-François Gosselin n’est tout simplement pas adapté à une ville comme Québec.

Les gens n'y croient pas. Oui, sur papier, c'est intéressant, mais ils ne le voient pas comme une alternative qui est réaliste , plaide Catherine Vallières-Roland.

Avec les informations d’Olivier Lemieux