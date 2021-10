Pleins Rayons œuvre à l’inclusion des citoyens ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Un nouveau projet de l'organisme permet à la fois d'aider les agriculteurs qui manquent de main-d'œuvre et, à la fois, les personnes en insertion sociale.

À la ferme Au jardin noir, il y a des tomates à ne plus savoir quoi faire cette année, mais ils manquent de travailleurs pour toutes les récolter. Pour éviter les pertes, la brigade alimentaire de l’organisme Pleins Rayons a été appelée en renfort.

Le jeune apprenti Gabriel Arcand est très heureux de son travail. Souvent on oublie d'aider le prochain. Parce que si on aide, une bonne fois, on va se faire aider par ceux qu'on a aidés , conclut-il.

De plus, il s'agit d'une action de solidarité sociale puisque les fruits de leur récolte seront ensuite livrés aux citoyens dans le besoin du secteur de Brome-Missisquoi.

Combattre les préjugés sur le marché du travail

L’un des objectifs de la démarche, c’est aussi de combattre les préjugés et d’inciter les employeurs à faire preuve d’ouverture lors du recrutement.

On pousse vraiment sur le rôle social actif de la personne. La faire briller dans sa communauté pour l'amener plus loin , explique la directrice de l'administration de Pleins Rayons, Myriam de Courssegues.

Depuis le début du programme, les apprentis ont eu la chance de s'initier à d'autres métiers, notamment en travaillant dans un atelier mécanique ou dans un vignoble. Des familles de la Rive-Sud ont même déménagé en Estrie, dans l'espoir que leur enfant profite du programme de Pleins Rayons.

Je gagne de l'expérience. Je deviens plus autonome. J'apprends de nouvelles choses , affirme l'apprenti RJ Bihja, en savourant un légume frais sorti du champ.

Avec le manque de main-d'œuvre répandu depuis les dernières années, de plus en plus d'entreprises sur le territoire estrien souhaitent accueillir ce type de travailleurs, qui sont très fidèles à l'emploi , ajoute Myriam de Courssergues.

Avec les informations de Thomas Deshaies