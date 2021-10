Québec forte et fière : nouveau parti ou vieux slogan ?

La cheffe d'Équipe Marie-Josée Savard reproche à Québec forte et fière (QFF) de s'inspirer un peu trop de son parti et de ses valeurs.

Le reproche ne s'arrête pas là. Québec forte et fière semble s'être librement inspiré d'un slogan utilisé par Équipe Labeaume lors de la campagne de 2013 : Pour une ville, fière et forte .

Non, je n'ai pas l'impression de les inspirer, j'ai l'impression qu'ils nous copient , s'est exclamée en riant Marie-Josée Savard lors d'un point de presse.

Au lendemain du débat de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, la cheffe ne cache pas qu'elle aurait bien aimé avoir un peu plus de temps pour débattre avec le chef de QFFQuébec forte et fière . Elle admet qu'il y a une certaine rivalité qui se dessine entre elle et Bruno Marchand depuis le début de la campagne.

Souvent, il annonce des choses qui sont déjà en place ou sur lesquelles la Ville travaille déjà , explique-t-elle. Elle donne l'exemple des taxes municipales. Son parti a annoncé qu'il allait imposer les propriétaires à l'inflation qui ne devra pas dépasser les 2,5% par année. Cette idée a été reprise par Québec forte et fière lors du débat.

Marie-Josée Savard, cheffe d'Équipe Marie-Josée Savard Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

Réplique

Si Madame Savard veut faire un débat avec nos noms de partis, je vais répondre présent , lui répond le chef de QFFQuébec forte et fière . Quand le parti a choisi son nom, cette similitude a été évoquée. Bruno Marchand estime que le maire Labeaume n'a pas une propriété sur les mots.

Il croit surtout que ce n'est pas un enjeu. Je ne suis pas sûr que quand on questionne les citoyens, ça fait partie des plus grandes préoccupations électorales.

Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Bruno Marchand reconnaît qu'il peut y avoir des ressemblances entre les deux formations politiques, mais il souligne qu'il y a aussi des différences. Notre leadership n'est pas pareil du tout. Je pense que notre vision sur la fiscalité n'est pas pareille. Je pense qu'il y a des projets que l'on amène qui sont complètement différents.

Absence remarquée

Par ailleurs, Marie-Josée Savard a causé la surprise mercredi en ne participant pas à un débat des chefs organisé par la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale. Elle avait mandaté la conseillère sortante Émilie Villeneuve, responsable de ce dossier au comité exécutif.

Le chef de Québec 21 a remis en question la légitimité de Mme Villeneuve à participer à l'exercice. Quant à Bruno Marchand, il en a profité pour affirmer que son absence témoigne qu'il n'y a pas là une priorité pour son équipe .

Marie-Josée Savard réplique qu'elle a l'intention de mettre son équipe de l'avant dans cette course. Il y a plusieurs débats à venir dans la campagne, elle compte bien déléguer ses candidats à quelques reprises.