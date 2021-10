Des Yukonnais volent au secours de cerfs tombés dans un bassin de rétention

Le piège est presque parfait: facile d’y entrer, mais difficile d’en sortir. Et quand deux cerfs se sont retrouvés coincés au fond de cette fosse glissante et recouverte d'une toile de caoutchouc, plusieurs Yukonnais entreprenants sont passés à l'action pour aider les animaux à s'échapper.

Tout s’est passé à la lagune d'eaux usées de Carcross, que le gouvernement territorial est en train d'agrandir. Les deux cerfs, une mère et probablement son petit, se sont retrouvés dans un bassin nouvellement construit.

Je ne sais pas si le bébé était simplement curieux de ce qui se passait là, et s’il a perdu pied et a glissé vers le bas. Et puis la mère voulait simplement être avec le bébé , explique l’un des sauveteurs du jour et employé de la Première Nation Carcross/Tagish, Patrick Brown.

Les cerfs ont été repérés lorsqu’ils marchaient sans but dans une cuvette d'eau peu profonde au fond de la fosse vide.

La Première Nation travaille à installer une clôture autour de la zone et, en attendant, essaie de s’assurer que les animaux sauvages n’aient pas de problème. Alors, lorsque les entrepreneurs qui travaillent sur le chantier ont repéré les bêtes coincés, ils ont fait prévenir M. Brown et ses collègues.

Ces derniers ont vite trouvé une solution. Ils ont utilisé des cordes pour attacher des échelles pliables pour créer une sorte de rampe vers le fond de la fosse. M. Brown explique que les échelles sont conçues pour les bassins d'eaux usées.

Dans une vidéo postée par Patrick Brown sur son compte Facebook, il est possible de voir ce qui se passe ensuite: les sauveteurs guident lentement les deux cerfs vers l’échelle.

Une fois arrivés, les animaux, sûrement apeurés, ne semblent pas comprendre quoi faire et essayent de monter le long de l’échelle, sur des bâches en caoutchouc. Ils glissent à plusieurs reprises avant que le faon ne trouve la solution.

Le faon a compris avant la maman. Je crois qu’elle était surtout concentrée sur la sécurité de son petit alors que lui lui disait "c’est bon, maman, on peut le faire".

En les voyant glisser à plusieurs reprises, M. Brown s’est inquiété qu’ils se brisent une jambe, mais ils ont finalement réussi à se hisser en dehors de la fosse sans encombre.

Les cerfs n'ont tout d'abord pas compris l'intérêt de l'échelle déployée par Patrick Borwn et ses collègues pour les aider à sortir de la fosse. Photo : Patrick Brown / Facebook

Il affirme être heureux que son équipe ait pu les aider. J'ai le sentiment que nous avons tous une responsabilité en tant que gardiens de la terre. C'est ce que les Premières Nations d'ici nous ont appris : nous avons une responsabilité envers la terre et les animaux.

Les travailleurs ont décidé de laisser l'échelle en place, juste au cas où quelque chose de semblable se reproduise. Selon M. Brown, la fosse devrait être sécurisée d'ici quelques semaines.

La clôture est en train d'être montée en ce moment même .

Avec les informations de Leonard Linklater