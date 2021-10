10 ans de prison pour une attaque au marteau à Winnipeg

Lors de l’attaque, une partie du marteau est restée logée dans le crâne de la victime, qui avait alors 15 ans.

Au moment de prononcer la sentence, mercredi, le juge Murray Thompson, de la Cour provinciale, a affirmé que M. Kipling ne faisait preuve d’aucune compréhension [du tort qu’il avait causé], d’aucun remords et d’aucune volonté de changer .

Jerry Kipling a aussi été condamné pour possession d’une arme et pour ne pas avoir respecté deux ordonnances judiciaires antérieures.

La victime commandait des pointes de pizza dans un restaurant et ne connaissait pas son agresseur avec qui elle aurait eu un bref échange. L’adolescent a pris son repas à emporter et a poursuivi sa route avant d’être attaqué par M. Kipling.

Selon des témoignages entendus durant le procès, Jerry Kipling aurait quitté la scène sans aider le jeune homme qui a dû passer des semaines à l’hôpital et qui devra encore subir d’autres chirurgies.

Les conséquences sont catastrophiques, parce que la victime est handicapée à vie , dit le juge Thompson.

Depuis l'attaque, l'adolescent bégaie, en plus d’avoir perdu la fonction du bras droit et de devoir porter un casque en permanence pour protéger son cerveau. Au tribunal, il a dit que, le jour de l’attaque, il pensait que ce serait un jour ordinaire, mais qu'il doit maintenant lutter quotidiennement pour sa survie.

Sa famille a dit à la cour qu’il était devenu solitaire et déprimé et qu’il ne se sentait pas en sécurité en marchant dans un lieu public.

Comportements violents à répétition

Le juge Murray Thompson note qu’après l’attaque sur l’adolescent Jerry Kipling a continué de commettre des attaques brutales derrière les barreaux. Il aurait poignardé un autre détenu avec un crayon et il a été retiré de programmes de réinsertion en prison.

Selon lui, M. Kipling présente un risque élevé de récidive.

Les avocats de la Couronne réclamaient une longue peine parce que l’accusé avait déjà commis plusieurs attaques brutales sans provocation.

L’agression vicieuse et lâche sur l’adolescent n’était pas une simple infraction. C’est que Jerry Kipling est un violent délinquant non repenti au plus haut niveau de dangerosité , a déclaré le procureur de la Couronne Ari Milo, lors d’une audience en juin.

La Couronne réclamait 12 ans de prison, tandis que les avocats de la défense en demandaient 8.

Jerry Kipling a comparu par vidéo et n'a pas fait de commentaires sur sa peine.

Cet été, lorsqu'il a eu l’occasion de s’adresser à la Cour, il n’a exprimé aucun remords. Il a plutôt souligné que les peines proposées étaient beaucoup trop longues.