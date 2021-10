La décision du 28 septembre a provoqué un choc autant par la rapidité avec laquelle elle a été prise, que la plupart des manifestants étaient plutôt pessimistes quant à l’issue du jugement.

Une vague de célébrations a traversé le rang des activistes rassemblés à l’entrée principale du site d’exploitation. Ils fêtaient la fin d’une période qui leur a présenté un lot de défis et contrecoups, notamment la perte de la plupart des camps qui avaient été établis.

Certains d'entre eux ont appris la nouvelle plus tard que les autres. Ce fut le cas de CC qui campe depuis des mois sur la montagne à l’intérieur du site d’exploitation et qui jusque-là faisait partie de la zone d’exclusion.

« CC » se réjouit de la décision de la cour, mais convient qu'il reste beaucoup de travail à faire pour sauver les forêts anciennes. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

C’était exaltant et euphorique, probablement la meilleure journée que beaucoup de gens aient vue depuis longtemps pendant ce blocus. Les choses ont été très dures, le sommeil a été difficile à trouver, [...] Le vent a tourné en notre faveur aujourd'hui. Une citation de :"CC", manifestant

Mais les célébrations ont été brèves, car les manifestants préparaient déjà des actions.

Ils sont rapidement passés à l’acte et ont décidé d’entrer dans le territoire, ce qui leur était maintenant officiellement permis, tant qu’ils ne brisaient pas de lois. Ils sont passés à côté des policiers et des employés de la forestière Teal Jones qui les ont simplement observés défiler.

Fairy Creek : les manifestants célèbrent une brève victoire Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Teal Jones voit par ailleurs la décision comme un boulet. La compagnie se dit déçue du verdict du juge Thompson et porte la cause en appel. Sur le terrain, cela signifie un ralentissement des opérations et une gestion plus difficile.

C'est un grand pas en arrière pour notre entreprise. C'est un retour au temps avant l'injonction, où il fallait contacter la GRCGendarmerie royale du Canada chaque fois qu'un manifestant bloquait l'accès à un lieu de travail. Une citation de :Conrad Browne, directeur, Partenariats avec les autochtones, Teal Jones

Dès le lendemain de la décision de justice, soit le 29 septembre, les affrontements ont repris de plus belle.

La tension s’est transformée en véritable altercation en matinée. Une excavatrice opérée par la compagnie forestière a creusé deux tranchées, là où se trouvait l’une des deux barrières qu’elle-même avait précédemment installées en bordure de route, à l’entrée principale du site.

Des manifestants, craignant que leurs véhicules soient piégés sur le site après y être entrés la veille en début de soirée, ont tenté de stopper l’excavatrice et une altercation physique a suivi. La GRCGendarmerie royale du Canada , arrivée peu de temps après, n’a seulement confirmé qu’une enquête était en cours.

Entretemps, des manifestants qui s’attelaient déjà à la tâche de remplir les tranchées creusées par Teal Jones ont dû arrêter puisque cette zone fut déclarée comme une zone de travail active.

Au lendemain de la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, son application devient un sujet de débat. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

L’agent de liaison de la GRCGendarmerie royale du Canada présent sur place a passé un certain temps à débattre de l’interprétation et de l’application du jugement du tribunal avec quelques leaders du côté des manifestants pendant que l’excavatrice reprenait son travail pour approfondir l’une des deux tranchées.

Il ne reste donc qu’une seule voie utilisable pour entrer et sortir du territoire à ce point d’accès, qui est toujours surveillé par des agents de sécurité employés par Teal Jones.

La GRCGendarmerie royale du Canada n’a depuis arrêté que trois manifestants. Ils ont été accusés d’obstruction et de méfait et ont été relâchés à condition de se présenter en cour à une date ultérieure.

Certains manifestants souhaitent l’arrivée d’avocats sur place pour jeter plus de lumière sur le jugement du tribunal. Ce dernier ne fait pas l’unanimité et semble être interprété différemment par les divers partis présents. Entre-temps, les manifestants reconstruisent leurs camps, même si les matériaux de construction font toujours l’objet d’une interdiction du territoire.

Teal Jones opère avec un permis d’exploitation de cinq ans, dont une année vient de s’écouler.