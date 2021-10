Des chercheurs s’intéressent au plantotryx rubescens dans le lac Fortune

Le plantotryx rubescens, une algue rosâtre qui peut être toxique, a fait son apparition dans les eaux du lac il y a un an et demi.

Ces cyanobactéries ont fait leur apparition à la surface du lac Fortune. (archives) Photo : Association des riverains du lac Fortune (Facebook)

On était pas mal embêtés et démunis, parce qu’on ne connaît pas ça. Finalement, il y a eu comme un appel à tous, "au secours, on ne sait pas quoi faire", et heureusement l’Université du Québec et l’Université de Montréal ont répondu présentes , raconte la présidente de l’Association des riverains du Lac Fortune, Denise Voynaud.

Le chercheur Guillaume Grosbois, professeur en écologie aquatique à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, et plusieurs autres partenaires ont alors entrepris une recherche d’un an.

Chaque mois, des chercheurs et des bénévoles prennent une série d’échantillons pour tenter de comprendre ce qui favorise l’apparition du plantotryx rubescens, une cyanobactérie qui est présente même en hiver.

On espère comprendre quelles sont les espèces présentes, parce qu’avant de pouvoir agir, il faut d’abord savoir qui est là et aussi leur dynamique, c’est-à-dire à quel moment est-ce que les cyanobactéries prolifèrent le plus.

Des échantillons du lac Fortune de Rouyn-Noranda seront récoltés chaque mois pendant un an pour documenter la présence de cyanobactéries. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Les résultats sont très attendus par les riverains du Lac Fortune. On est une majorité de riverains qui buvaient l’eau du lac. Maintenant, ce n’est vraiment pas recommandé, c’est dangereux pour la santé, pour le foie , explique Denise Voynaud.

Elle espère surtout que les chercheurs pourront découvrir les raisons de la prolifération des cyanobactéries.

On essaie de développer de nouvelles techniques qui pourraient nous permettre de prévenir ces blooms de cyanobactéries. Le lac Fortune fait partie d’une étude à plus large échelle où il y a plusieurs lacs à travers le monde qui sont étudiés au même moment, avec les mêmes méthodes , ajoute le chercheur Guillaume Grosbois.

La campagne d'échantillonnage se terminera à l’été 2022 et les résultats complets devraient être disponibles quelques mois plus tard.