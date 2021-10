COVID-19 : campagne de désinformation à l’échelle mondiale propagée par une vidéo d'un conseil municipal

Ahmed Al-Rawi, professeur adjoint spécialisé dans la désinformation à l'Université Simon Fraser, explique que cet incident illustre pourquoi tout le monde, y compris les petites communautés, doit réfléchir avant de donner le micro à quelqu'un.

Le 2 septembre dernier, près de cent personnes ont manifesté à l’extérieur de l'hôtel de ville de Dawson Creek où se tenait le conseil municipal pour dénoncer le passeport vaccinal mis en place par la Colombie-Britannique. Ces personnes voulaient pouvoir se faire entendre. Le maire, Dale Bumstead, et son conseil ont alors décidé de leur donner la possibilité de s’exprimer de manière courte. Dale Bumstead explique qu'il voulait leur permettre d'être entendus en tant que membres de la communauté.

Nous n'avions aucun moyen de vérifier ou même d'identifier certaines des informations et des personnes qui parlaient, car c'était improvisé. Une citation de :Dale Bumstead, maire de Dawson Creek

La police est intervenue, car plusieurs manifestants refusaient de porter un masque à l'intérieur de la salle du conseil, comme l’exigent les directives de santé publique. Sur une vidéo prise par l’un des manifestants, on entend la foule qualifier les agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de nazis et de Gestapo .

Le premier ministre John Horgan et le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, basé à Toronto, ont condamné ces propos. Dans la salle du conseil, plusieurs manifestants ont comparé la carte de vaccination volontaire de la province à l'Allemagne des années 1930 et ont partagé de fausses informations sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins.

Un extrait devient viral

Une de ces présentations impromptues a depuis été diffusée dans plusieurs médias sociaux par des groupes anti-vaccination, accumulant des dizaines de milliers de vues. Elle a été donnée par une femme, à la tête d’une clinique alternative locale qui s’est présentée comme une biologiste moléculaire.

Un utilisateur de YouTube ayant plus de 21 000 abonnés a isolé son discours et l'a téléchargé sur sa chaîne, où la vidéo a accumulé plus de 200 000 vues.

Dans son intervention, la femme qualifie faussement les vaccins d' expérience génétique avec un taux de mortalité élevé, alors qu'en réalité, ils sont le résultat d'années de recherche et ont été distribués en toute sécurité à des millions de personnes dans le monde après avoir passé plusieurs essais cliniques.

Ce discours s’est retrouvé sur Twitter, TikTok et Facebook, ainsi que sur des sites alternatifs populaires parmi les utilisateurs anti-vaccins. Dans la plupart des partages, la femme est qualifiée de biologiste moléculaire, parfois même à tort de médecin. Peu mentionne sa véritable profession en tant que guérisseuse naturelle et médium.

Légitimité des prises de parole

L’expert en désinformation Ahmed Al-Rawi explique que la technique est courante parmi les groupes anti-vaccins : gonfler ou inventer les certificats des personnes qui dénoncent les mesures de santé publique afin de donner une fausse crédibilité à ces points de vue.

Ils font venir un faux expert qui apportera des preuves contraires à ce qu'est le consensus scientifique pour mettre en doute la validité des politiques de santé publique. Une citation de :Ahmed Al-Rawi, professeur adjoint, Université Simon Fraser

Ahmed Al-Rawi note que la présence de la vidéo sur le site officiel de la Ville a contribué à lui donner une crédibilité supplémentaire. Dale Bumstead s'est quant à lui dit bouleversé par la tourmente que la vidéo a provoquée. La semaine dernière, la décision a été prise de supprimer toutes les vidéos des présentations impromptues devant le conseil municipal de la page YouTube de la ville.

À l'avenir, le maire a décidé de ne pas autoriser des présentations inopinées de membres du public, et ce quel que soit le sujet.

D’après les informations d’Andrew Kurjata