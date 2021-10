Cyberattaque à la STO : des données d’une foule de clients et d’employés compromises

Des données personnelles de 2700 employés, actuels et anciens, de la Société de transport de l'Outaouais (STO), et celles de dizaines de milliers d'usagers ont été compromises dans la cyberattaque dont l'organisation a été victime au début du mois de septembre, annonce le transporteur public.

Des données d'environ 160 000 comptes clients ont été compromises, dont près de 80 000 de clients dont les données contiennent des adresses, noms et date de naissance. La STO contactera ces derniers bientôt.

Il s’agit de la deuxième conférence de presse depuis l’attaque informatique de type rançongiciel dont elle a été victime au début du mois de septembre. Lors de son premier point de presse concernant la cyberattaque, le 27 septembre dernier, le transporteur public gatinois avait défendu sa gestion de la crise.

À ce moment-là, la STOSociété de transport de l'Outaouais disait que des données de sept de ses employés ont été compromises par la cyberattaque. Le nombre de clients dont les données auraient pu être touchées par cette attaque informatique était, jusque-là, inconnu.

Dans la foulée de la cyberattaque de type rançongiciel, la STOSociété de transport de l'Outaouais a lancé une enquête en collaboration avec la firme KPMGKPMG . Son but est de déterminer les causes de l’attaque et connaître l’ampleur de celle-ci.

Avec les informations de Nathalie Tremblay