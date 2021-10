Vaccination : le refus de certains employés de la santé aura « un impact dans la région »

À moins de 10 jours de l'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire pour tous les employés du réseau de la santé et des services sociaux, environ 330 employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, soit 8 % d’entre eux, ne sont pas adéquatement vaccinés (avec deux doses de vaccin).

Toutefois, un peu moins de la moitié de ce groupe, soit environ 150 personnes, a reçu une première dose ou est en voie d'en recevoir une deuxième.

Ces données, rendues publiques par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux mercredi avant-midi, suggèrent donc que quelque 180 employés n’ont encore reçu aucune dose et ne pourraient donc pas travailler dans les installations du CISSS à partir du 15 octobre.

Une situation qui aura un impact dans les points de service, selon la PDGprésidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Manon Asselin.

Depuis quelques semaines, on travaille à s’assurer de pouvoir faire face à une absence de personnel à compter du 15 octobre. Notre objectif est de maintenir les services partout sur le territoire, mais c’est évident qu’il va y avoir des impacts dans la région , indique la gestionnaire.

Manon Asselin est entrée officiellement en poste le 21 juin dernier. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac-Poirier

Alors que les ruptures de services se multiplient dans les hôpitaux et les dispensaires de la région, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n’a pas encore été mesure d’indiquer si des établissements ou des secteurs de la région seront particulièrement affectés après le 15 octobre.

Mme Asselin indique que son organisation aura un portrait plus précis de la situation à la fin de la semaine et que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux partagera prochainement plus de détails à ce sujet.

Avec les informations de Félix Lebel