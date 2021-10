Gros week-end sportif à Québec... avec beaucoup plus de partisans

Plus de 18 000 supporteurs de hockey pourront donc occuper les sièges du Centre Vidéotron vendredi soir, dès l’entrée en vigueur des nouveaux allègements annoncés par le gouvernement provincial la semaine dernière.

La fin de semaine sportive de l’Action de grâce commencera vendredi soir avec une partie de hockey opposant les Remparts de Québec au Drakkar de Baie-Comeau.

En fin de journée samedi, l’équipe de Québec jouera de nouveau à domicile, cette fois-ci contre les Saguenéens de Chicoutimi.

Le stade Telus pourra quant à lui accueillir jusqu’à 12 750 partisans à l’occasion du match de football opposant l’Université Laval à l’Université Concordia.

Tous les sièges du Centre Vidéotron pourront être utilisés dès vendredi. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Entrée gratuite pour le hockey

Les Remparts profitent des nouveaux allègements annoncés pour rendre l’accès au Centre Vidéotron gratuit pour les jeunes de moins de 12 ans toute la fin de semaine.

Des activités spéciales sont également prévues. Vendredi, les joueurs porteront pour la toute première fois leur nouveau chandail vert. Un hommage aux As de Québec et à Jean Béliveau est également prévu.

Samedi, une activité d’avant-match avec musique, dégustations et animations aura lieu sur la place Jean-Béliveau.

Stade presque comble à l’Université

Dimanche, tous les sièges assis du stade Telus pourraient être remplis, une première depuis plus d’un an et demi. Les billets en admission générale ne sont toutefois pas encore disponibles.

Le Rouge et Or occupe le quatrième rang du classement Top 10 de U SPORTS. Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Le Rouge et Or de l’Université Laval affrontera les Stingers de Concordia, qui ont à leur actif trois victoires et une défaite. Le Rouge et Or occupe présente quant à lui une fiche de trois victoires et deux défaites.

Comme lors du dernier match à domicile, l’équipe demande aux partisans d’arriver à l’avance pour éviter la congestion. De plus, les partisans devront emprunter des entrées spécifiques déterminées par l’emplacement de leur billet.

Le passeport vaccinal sera encore requis pour assister aux matchs.

Les fêtes d'avant-match ne sont toujours pas permises.