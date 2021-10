Un match revanche pour la mairie de Macamic le 7 novembre

La course à la mairie de Macamic a des airs de revanche cette année, alors que la mairesse sortante Lina Lafrenière et l’ancien maire Claude N. Morin tenteront à nouveau d’obtenir la faveur des citoyens, après s’être affrontés aux élections municipales de 2017.

Claude N. Morin occupe présentement les fonctions de président du conseil d’administration du CISSS-AT. Il a également été conseiller municipal de 2009 à 2013 et maire de Macamic de 2013 à 2017.

Pour sa part, Lina Lafrenière est mairesse depuis 2017, après une carrière de près de 20 ans au sein de l’institution financière Desjardins.

Pour Mme Lafrenière, la principale source de motivation afin de solliciter ce second mandat est de terminer le travail amorcé lors des quatre dernières années.

La mairesse sortante Lina Lafrenière tentera d'être réélue. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Ce qui me pousse à aller chercher ce mandat-là, c’est que je crois que je le dois aux citoyens qui ont voté pour moi il y a quatre ans. Je suis une femme d’action et j’ai plein de projets en cours qui ne sont pas terminés. Je sollicite un deuxième mandat pour terminer ces projets-là et aussi pour amener ma vision pour les années à venir , soutient-elle.

Claude N. Morin affirme que ce sont des citoyens qui l’ont convaincu de se présenter à nouveau aux élections.

Durant la pandémie, j’ai beaucoup marché en ville et plusieurs citoyens m’ont demandé de me présenter. Après avoir consulté ma conjointe et comme j’aime bien servir la population, c’est ce que j’ai toujours fait dans ma carrière, j’ai décidé de me relancer à la mairie de Macamic , dit-il.

Le dossier auquel souhaite s’attaquer en priorité M. Morin est celui de l’eau potable.

Veut, veut pas, notre usine avance en âge. Il y a la construction du nouveau CHSLD qui va s’enclencher dans les prochaines années et il faut être en mesure d’approvisionner en eau potable ce secteur-là. Ma priorité, c’est de regarder ce que l’on peut faire pour moderniser notre usine. Une citation de :Claude N. Morin, candidat à la mairie de Macamic

Du côté de Mme Lafrenière, la priorité est de terminer les travaux d’entretien des routes amorcés lors de son premier mandat.

On avait toutes nos routes à refaire et on a fait les phases 1 et 2. Là, on est en train de demander une autre subvention pour la phase 3, donc je voudrais terminer les routes qu’on a commencées , signale-t-elle.

Mme Lafrenière ajoute que les dossiers de l’usine de filtration d’eau et du nouveau CHSLD sont aussi à son agenda, alors que M. Morin souhaite améliorer les parcs de la municipalité et poursuivre les travaux d’entretien du réseau routier.

Convaincre les citoyens

Lina Lafrenière compte sur le vote des citoyens qui ont apprécié son travail depuis 2017 afin d’être reconduite dans ses fonctions.

Dans le mandat que je termine, je crois qu’on a fait de très belles réalisations. Je suis une femme d’action, je suis une femme qui s’adapte au changement et je suis une femme qui veut aller vers le développement. Une citation de :Lina Lafrenière, mairesse sortante

Claude N. Morin croit de son côté que son réseau de contacts étoffé représente une force susceptible de convaincre les citoyens de Macamic de le replacer à la tête de la ville.

Maire de Macamic de 2013 à 2017, Claude N. Morin tente à nouveau sa chance à la mairie. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Ma force, je pense que c’est mon réseau de contacts politiques. Les projets d’une municipalité, c’est toujours sous-financé. Quand tu connais les acteurs politiques, que ce soit ministres, sous-ministres ou fonctionnaires importants, je pense que ça peut faire en sorte que les dossiers de Macamic deviennent prioritaires, tombent sur le dessus de la pile et qu’on ne soit pas oubliés , affirme-t-il.

Les élections municipales au Québec auront lieu le 7 novembre prochain.