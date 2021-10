Soins de longue durée en C.-B. : la représentante des aînés réclame plus de personnel

Une politique plus généreuse pour les congés de maladie et une augmentation du nombre de travailleurs dans les centres de soins de longue durée sont parmi sept recommandations de la représentante des aînés de la Colombie-Britannique afin de réduire les risques d'éclosion de COVID-19 dans ces établissements de santé.

Dans un rapport portant sur la transmission de la maladie dans les foyers pour aînés au cours des deux premières vagues de la pandémie (de mars 2020 à février 2021), présenté mercredi, Isobel Mackenzie appelle également le gouvernement à hausser la proportion d’infirmières au sein du personnel soignant, à éliminer les chambres partagées par plusieurs résidents, à diminuer le recours à la sous-traitance et à augmenter la fréquence du dépistage pour la COVID-19, notamment avec les tests rapides.

Généralement, la grande majorité des éclosions en Colombie-Britannique ont été contenues et n’ont mené à aucun décès dû à la COVID-19 , a déclaré la représentante des aînés lors du dévoilement du rapport. Malgré cela, nous avons vécu, c’est tragique, des éclosions et des morts, et il y a des enseignements qu’on peut tirer de cette expérience.

Une deuxième vague plus meurtrière

Plus de 800 Britanno-Colombiens ont perdu la vie en raison de complications dues à la COVID-19 dans les centres de soins de longue durée, soit près de la moitié du nombre de décès totaux causés par la maladie depuis le début de la pandémie, indique le rapport.

De mars 2020 à février 2021, 365 éclosions ont eu lieu dans 210 centres de soins de longue durée ou résidences avec services de soutien. Près des trois quarts ont été contenues , c’est-à-dire qu’elles ont été limitées à quatre infections ou moins.

C’est durant la deuxième vague, à l’automne 2020, que la province a vu le plus grand nombre d’éclosions de COVID-19 dans les centres de soins, ainsi que le plus grand nombre de décès.

Nous avons observé que le secteur a mieux performé proportionnellement que d’autres provinces comme l’Ontario lors de la première vague, mais ces accomplissements initiaux ont été perdus dans la magnitude de la deuxième vague, alors que le bilan a été similaire à celui d’autres provinces , écrit Isobel Mackenzie.

Des employés malades au travail

Environ 40 % des travailleurs des centres de soins disent s’être rendus au travail à au moins une reprise même s’ils ne se sentaient pas bien, révèle le rapport.

Leur principale raison de venir au travail était leur inquiétude d’augmenter le fardeau de leurs collègues et des résidents [s'ils ne se présentaient pas], a expliqué Isobel Mackenzie. Mais le fait de ne pas être payé était aussi une préoccupation.

Selon l’étude du bureau de la représentante des aînés, 20 % des employés ont fait le choix difficile de venir au travail en raison de pressions financières .

Les travailleurs ont été largement la principale source d'éclosions de COVID-19 dans les centres de soins, selon le rapport.

Par ailleurs, la représentante des aînés se félicite de l'imposition de la vaccination pour les employés des établissements de soins de longue durée, l'une de ses sept recommandations.

Plus de détails à venir