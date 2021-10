Une formation pratique pour des agriculteurs en herbe de l’est ontarien

Bien avant la pandémie, le milieu agricole, à l’instar de bien d’autres secteurs, faisait déjà face à un manque criant de main-d'œuvre. Les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), un territoire situé entre Montréal et Ottawa, n’échappent pas à cette réalité.

Pour remédier à ce problème, le gouvernement régional de l'endroit vient de lancer une formation afin de faire découvrir ce secteur à des travailleurs désirant développer leurs compétences en la matière.

D’une durée de cinq semaines, le programme sera offert gratuitement, en anglais et en français, à des personnes vivant en Ontario qui sont sans emploi ou travaillent à temps partiel, vingt heures ou moins par semaine.

Les candidats seront triés sur le volet par le Centre de services à l’emploi de Prescott et Russell et réunis en petits groupes.

Geneviève Bougie, chargée de projet, département du développement économique et touristique aux Comtés unis de Prescott et Russell Photo : Radio-Canada / Denis Babin

C’est une formation pratique de base. [...] C’est vraiment pour préparer les gens qui ne connaissent peut-être pas grand-chose en agriculture, mais qui ont un intérêt , explique Geneviève Bougie, chargée de projet au département du développement économique et touristique des CUPRComtés unis de Prescott et Russell .

Le Groupe Convex, un organisme à but non lucratif qui exploite des entreprises sociales, servira quant à lui d’intermédiaire entre les candidats et les agriculteurs participants.

[Par l’entremise] de notre division agricole [Les Glaneurs], nous allons offrir [...] la formation et mettre à profit notre réseau de contacts chez les agriculteurs pour permettre [aux candidats] d’accéder à différentes fermes , indique le directeur général du Groupe Convex, Simon Durand.

Simon Durand, directeur général du Groupe Convex Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Au menu, on retrouve entre autres la traite des vaches, la conduite et l’utilisation de la machinerie agricole et les travaux dans les champs.

[C’est] pour permettre [aux candidats choisis] de toucher un peu à tout en agriculture [pour] qu’ils découvrent si c’est un environnement de travail et un métier qui leur plaît , ajoute Simon Durand.

Trop souvent, les candidats intéressés par une carrière dans le monde agricole vont se lancer tête première dans l’aventure sans trop savoir dans quoi ils s’embarquent initialement.

Nadia Carrier, copropriétaire des Serres M. Quenneville à Plantagenet. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Une formation comme celle offerte par les CUPRComtés unis de Prescott et Russell et ses partenaires, croit Nadia Carrier, copropriétaire des Serres M. Quenneville à Plantagenet, permet justement de donner l’heure juste aux agriculteurs en herbe.

Selon elle, l’exploitation d’une entreprise agricole nécessite une main-d'œuvre flexible en raison des horaires atypiques et des conditions de travail souvent exigeantes physiquement.

Bref, un travailleur averti en vaut deux.

En travaillant dans des serres, des fois, ce sont des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Il fait chaud, puis tout ça. C’est peut-être des choses comme ça que les gens doivent savoir avant de venir , raconte-t-elle.

Le programme de formation va accueillir sa première cohorte dans deux semaines.