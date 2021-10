And Just Like That, la suite de Sex and The City, sur Crave en décembre

La série And Just Like That, dans laquelle les fans de Sex and The City pourront retrouver les personnages de Carrie, Charlotte et de Miranda, sera diffusée à partir du mois de décembre sur HBO Max, a annoncé mardi la plateforme américaine.

Au Canada, And Just Like That pourra être regardée sur Crave, qui a confirmé que la série arrivera sur cette plateforme d’ici la fin de l’année.

Les 10 épisodes d’And Just Like That suivront les aventures des trois amies – l’actrice canadienne Kim Cattrall ne reprend pas son rôle de Samantha Jones – dans la cinquantaine, toujours à New York.

Le public pourra aussi revoir Willie Garson dans le rôle de Stanford, le fidèle ami de Carrie Bradshaw. L’acteur est récemment décédé à l’âge de 57 ans.