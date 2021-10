Une deuxième usine de cannabis en construction à Saint-Prime

Le projet de 5 à 7 M $, devrait permettre l'embauche d'une dizaine de personnes à compter de 2022, mais pour l'instant les promoteurs préfèrent demeurer anonymes.

Ainsi, la construction d'un centre de production vient tout juste de démarrer dans le parc industriel, non loin de l'entrepôt de CannaBoréa.

Les travaux sont déjà amorcés sur le site de la seconde usine de cannabis à Saint-Prime. Photo : Radio-Canada

On parle d'un projet de 1,2 M$ pour le premier projet, tandis que le deuxième il y a un investissement un peu plus gros. Il va y avoir des bâtiments qui vont s'ajouter pour le deuxième, mais ce sont deux projets de cannabis médicinal. [...] C'est un projet qui va avoir plusieurs phases à compléter, ce que l'on parle c'est de 10 à 12 personnes qui vont travailler dans ce projet-là , a précisé le maire de Saint-Prime, Lucien Boivin.

De son côté, CannaBoréa poursuit toujours la construction de son entrepôt. Des retards ont toutefois été occasionnés en raison de délais de livraison des matériaux et des équipements spécialisés. Les promoteurs assurent que le financement est complété et que l'entrepôt sera prêt cette année. L'usine sera quant à elle construite en 2022.

Les travaux progressent du côté de l'entrepôt de CannaBoréa à Saint-Prime. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Les entrepreneurs du nouveau projet préfèrent quant à eux garder l'anonymat pour l'instant. Le maire de Saint-Prime a eu de nombreuses discussions avec eux au cours des derniers mois. Il précise que le principal promoteur est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ces projets-là ne peuvent pas être endossés par une banque, alors ça prend quand même des capitaux et ça prend des gens qui sont assez à l'aise financièrement , a poursuivi le maire qui ne se représente pas en vue des élections du 7 novembre.

La présence de ces deux organisations dans la même municipalité s'explique par différents facteurs. On avait les espaces voulus, deuxièmement, on a un service d'urbanisme qui est très performant. On a réussi dans un temps relativement court à répondre à ces deux promoteurs de cannabis. On est fier de cette réputation-là, d'être capable de répondre rapidement et efficacement , a ajouté Lucien Boivin.

Le maire de Saint-Prime estime que les promoteurs lèveront le voile sur leur identité et partageront les détails de leur projet très prochainement. Si les délais de construction sont respectées, l'usine sera complétée en mars 2022.

D'après un reportage de Laurie Gobeil