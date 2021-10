Plafond de la dette américaine : vers une sortie de crise à court terme

Les sénateurs républicains ont proposé plus tôt dans la journée une solution temporaire pour écarter le risque, qui était de plus en plus imminent, d'un défaut de paiement inédit et potentiellement catastrophique. Mais ils sont du même souffle restés immuables sur le fond : les démocrates devront ensuite relever le plafond de la dette sans leur appui.

Pour protéger le peuple américain d'une crise à court terme créée par les démocrates, nous allons [...] permettre aux démocrates de recourir à des procédures normales pour adopter en urgence une extension de la limite de la dette à une somme fixe pour couvrir les niveaux de dépenses actuels jusqu'en décembre , a déclaré le leader de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell. Il a précisé que son parti approuverait la suspension du plafond de la dette publique des États-Unis pour encore quelques semaines.

Le plafond de la dette – le montant maximum d'endettement des États-Unis – est fixé à un peu plus de 28 000 milliards de dollars américains. Or, cette limite sera atteinte le 18 octobre, selon le Trésor américain.

Mitch McConnell affirme que sa proposition donnera aux démocrates le temps d'approuver, avec leurs seules voix, une solution à plus long terme qui passerait par une procédure budgétaire compliquée, dite de réconciliation .

À l'issue de leur réunion à huis clos, plusieurs démocrates ont d'ores et déjà opposé une fin de non-recevoir à ce volet de la proposition.

Les démocrates, qui ne disposent que d'une très faible majorité au Sénat, se sont jusqu'ici refusés à utiliser cette manœuvre, qu'ils jugent potentiellement trop longue et trop risquée. Celle-ci ouvre la voie à un marathon d'amendements et de votes.

Les démocrates font en outre valoir que l'enjeu de la dette constitue une responsabilité bipartisane qui devrait être partagée.

Vu la position républicaine, l'épineuse question du plafond de la dette devrait vraisemblablement rebondir en décembre, juste avant l'expiration des financements des administrations fédérales.

Un tel scénario pourrait compliquer davantage les efforts des démocrates pour faire adopter les projets d'infrastructures et de dépenses sociales du président Biden, qu'il a érigés en priorité.

Mitch McConnell martèle depuis des mois que consentir à suspendre ou relever la limite d'endettement des États-Unis reviendrait à donner carte blanche aux immenses plans d'investissements de Joe Biden.

Selon CNN, l'approche des troupes de Mitch McConnell est dictée par la crainte de voir le Sénat abandonner l'obstruction systématique (filibuster) pour les votes sur le relèvement du plafond de la dette, une possibilité soulevée par des démocrates. Il s'agit d'une règle du Sénat qui impose entre autres une majorité de 60 voix (sur un total de 100) plutôt qu'une majorité simple pour permettre la tenue de débats et le vote (lui, à majorité simple) sur un projet de loi.

Report du vote

La proposition républicaine a été faite peu de temps avant la tenue prévue d'un nouveau vote procédural pour suspendre le plafond de la dette jusqu'en décembre, mais de 2022. Le vote a d'ailleurs été reporté pour que les démocrates se penchent sur cette possibilité de sortie de crise temporaire.

L'issue du vote sur le relèvement du plafond de la dette, le troisième en autant de semaines, était largement prévisible : il était attendu que le camp républicain fasse de nouveau front commun pour bloquer l'initiative.

Or, pour ce simple vote procédural, pour lequel un oui hypothétique ouvrirait la porte à la tenue d'un vote sur le projet comme tel, à la majorité simple, il aurait fallu qu'au moins 10 républicains se joignent aux démocrates, un scénario condamné à l'échec.

La Chambre des représentants a, elle, adopté, fin septembre, un texte suspendant le plafonnement de la dette jusqu'à la fin 2022, soit après les élections de mi-mandat au Congrès.

Des conséquences importantes

Ce développement ouvrirait la voie à une sortie de l'impasse qui dure depuis plusieurs mois entre les deux camps et permettrait, du moins dans l'immédiat, d'éviter un défaut de paiement historique qui plongerait le pays en récession.

Un défaut de paiement obligerait en outre le gouvernement à sabrer ses dépenses, et donc potentiellement les salaires de fonctionnaires ou les prestations sociales de certaines catégories de la population.

Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a prévenu dans la journée qu'un défaut des États-Unis affecterait la sécurité du pays et frapperait aussi gravement nos militaires et leurs familles, car ils ne pourraient pas être payés à temps, ou complètement .

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a pour sa part appelé à plusieurs reprises au relèvement du plafond de la dette dès que possible pour permettre aux États-Unis d'honorer leurs engagements financiers.

Les États-Unis qui, comme toutes les grandes économies ou presque, vivent à crédit depuis des décennies en ce qui concerne les dépenses publiques, ont déjà relevé à de multiples reprises le fameux plafond de la dette, même sous la présidence Trump.

Depuis les années 1960, ce plafond a été relevé ou suspendu 80 fois. Au cours des quatre années du mandat de Donald Trump, trois suspensions avaient été votées.

Mais les républicains avaient commencé pendant la présidence Obama à faire de cette manoeuvre législative de routine un instrument de pression politique.

Biden cherche des alliés chez les banquiers

Joe Biden et des membres de son équipe, dont la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, se sont entretenus avec de grands dirigeants de banques et d'entreprises. Photo : Associated Press / Evan Vucci

Pour accroître la pression sur les républicains, Joe Biden a rencontré en après-midi de grands dirigeants de banques et d'entreprises afin de parler de la nécessité urgente que le Congrès agisse pour éviter la catastrophe économique que représenterait un défaut de paiement de la première puissance mondiale, selon les termes de la Maison-Blanche.

Parmi les invités, présents en personne ou par visioconférence, figuraient les PDG des banques JPMorgan Chase, Citi et Bank of America ainsi que les responsables du Nasdaq et des grandes sociétés Intel et Raytheon.

Nous jouons avec le feu , s'est alarmée la patronne de la banque Citi, Jane Fraser.

Jamie Dimon, patron de JP Morgan, l'un des banquiers les plus influents du pays, a mis en garde contre les effets en cascade que pourrait avoir un défaut sans précédent des États-Unis. Le monde nous regarde , a-t-il dit, rappelant le rôle clé de la devise et des bons du Trésor américains pour l'économie et la finance mondiales.

La patronne du Nasdaq, le marché américain des valeurs technologiques, Adena Friedman, a pour sa part estimé que les marchés réagiraient de manière très négative à un défaut de paiement, ce qui mettrait en péril les économies et les plans de retraite de millions d'Américains.

Joe Biden s'en est quant à lui pris une nouvelle fois aux républicains, leur demandant de cesser de jouer à la roulette russe avec l'économie américaine et avec la réputation financière des États-Unis.

Affaibli par la sortie chaotique d'Afghanistan et en perte de vitesse dans les sondages, Joe Biden, qui peine en outre à faire passer ses grandes réformes économiques et sociales, ne veut pas en plus d'un cataclysme financier.