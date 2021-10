Entrée libre : l’heure au jazz, à la culture pop et aux grands-messes sportives

ENTRÉE LIBRE / L'arrivée de l'automne rime avec le retour de notre sport national et des activités pour l'Halloween. Avec des saisons culturelle et sportive déjà bien lancées, une abondance d'activités s'offre présentement à la population. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous proposent leurs suggestions de sorties.

Spectacle du Jim Doxas Quartet

Jim Doxas à la batterie Photo : Randy Cole

Les amateurs de jazz ont un beau rendez-vous, samedi, au District Saint-Joseph. Le réputé batteur canadien, Jim Doxas, y sera en spectacle en formule quartet, avec les musiciens Bogdan Gumenyuk, au saxophone, Lex French, à la trompette, et Adrian Vedady, à la contrebasse. Le spectacle commencera à 20 h, et il sera possible de souper sur place, à partir de 18 h 30. Voilà une belle soirée en perspective!

Valérie Cloutier

La culture pop au Comiccon

Des soldats de l'Empire lors du Comiccon de Québec. (archives) Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Les chances de croiser Batman, Darth Vader et Capitaine America sont minces… sauf au Comiccon de Québec! Toute la fin de semaine, les plus beaux costumes de la culture pop déambulent au Centre des congrès. Parmi les invités, le champion d’arts martiaux mixtes Georges St-Pierre, le créateur de l’Agent Jean, Alex A, et le phénomène web Star War Kid , Ghyslain Raza.

Les samedi 9 et dimanche 10 octobre, au Centre des congrès de Québec

Tanya Beaumont

L'exposition Générosité

Une section de l'exposition «Générosité» au Musée de la civilisation Photo : Radio-Canada / Patricia Tadros

Le Musée de la civilisation présente Générosité. Droit au cœur. Une exposition sur la philanthropie et les gestes de bienveillance, de don de soi, et les différentes façons dont ils s'expriment. Un des objectifs de l'exposition, c'est de faire découvrir aux gens que finalement, les Québécois sont peut-être plus philanthropes qu'ils ne le pensent , explique Luc St-Amand conservateur au MCQ. L'exposition regroupe 232 objets provenant presque entièrement des collections du Musée, dont un grand nombre présenté pour la première fois, et qui forme le corpus de cette exposition à dimension humaine, où sont proposés de multiples récits et témoignages.

Patricia Tadros

Un gros week-end sportif

Les Remparts accueillent les Saguenéens de Chicoutimi, samedi. (archives) Photo : LHJMQ, Jonathan Roy

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le Centre Vidéotron pourra opérer au maximum de sa capacité pour les matchs des Remparts, vendredi et samedi. Dimanche, les gradins du stade Telus-Université Laval pourront à leur tour être remplis. Vêtus de leur nouveau chandail vert en hommage aux As de Jean Béliveau, les Remparts accueilleront le Drakkar de Baie-Comeau vendredi, 19 h, puis les Saguenéens de Chicoutimi, samedi, 16 h. Quant au Rouge et Or football, il affrontera les Stingers de Concordia, dimanche, 13 h. Le passeport vaccinal sera requis pour assister au match. Le traditionnel tailgate n'est toujours pas permis.

Kassandra Nadeau-Lamarche

Cinquième album plébiscité pour BadBadNotGood

Le cinquième album du groupe torontois BadBadNotGood, «Talk Memory», est disponible sur l'étiquette XL Recordings. Photo : XL Recordings

Cinq ans après la parution de l’acclamé IV, le groupe torontois BadBadNotGood est de retour avec Talk Memory, un album instrumental que Les Inrockuptibles qualifient de chef-d’œuvre . Le trio a invité la harpiste Brandee Younger et le batteur Karriem Riggins à participer à leur quête de capturer la spontanéité de leurs concerts. Les mélomanes de Québec pourront apprécier une de leurs performances le 19 décembre prochain, à l’Impérial Bell.

BadBadNotGood – Talk Memory, disponible le 8 octobre

Jean-François Blanchet