Une deuxième course à la préfecture pour Maxime-Esther Bouchard

Il s’agit de la seconde course électorale au poste de préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie pour la candidate, Maxime-Esther Bouchard.

Mme Bouchard était arrivée dernière dans cette course à trois avec 451 voix, soit 8,28 % des suffrages exprimés.

Comme la dernière fois, la candidate devra affronter le préfet sortant, Allen Cormier. Elle devra aussi faire face à l'ex-maire de Sainte-Maxime-du-Mont-Louis, Guy Bernatchez, et l'ex-président du Conseil central de la CSN de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jacques Mimeault.

Mme Bouchard indique que ce sont ces convictions et l’amour de la politique qu’ils l’ont incité à plonger de nouveau.

Elle souhaite contribuer à améliorer la région qu’elle considère comme la plus belle au monde .

L’accès aux services de proximité et l’état de la route 132 demeurent ses principales préoccupations. La route, dit-elle, est un prérequis pour pouvoir développer économiquement notre MRC d'un bout à l'autre, de Capucins jusqu'à la Madeleine , souligne la candidate.

Cette dernière s'inquiète considérablement de l’impact des changements climatiques sur le maintien du lien routier. On ne sait pas quelle tempête va nous toucher encore, mais c’est imminent. Tous les villages sont concernés. C’est un enjeu prioritaire pour notre développement économique.

La candidate croit que pour le problème de l’érosion des berges il faut mieux prévenir que guérir . Elle fait valoir que le dossier est assez bien documenté pour commencer à mettre en branle des solutions.

Mme Bouchard suggère que la Haute-Gaspésie prenne modèle sur d’autres endroits où on a procédé à des recharges de plage ou comme à Sainte-Flavie où les bâtiments à risque ont été déménagés ou détruits. C'est de commencer immédiatement à travailler sur le dossier et de ne pas attendre 2024 comme j’ai pu le voir. C’est d’impliquer la population, parler aux gens de ce qui arrive. Pourquoi attendre que le mal soit déjà fait?

Une partie de l'enrochement sur quatre kilomètres pour protéger la route 132 des assauts du fleuve Saint-Laurent dans le secteur de Marsoui en Gaspésie Photo : Radio-Canada

Maxime-Esther Bouchard est aussi préoccupée par l’état des infrastructures municipales, notamment les réseaux d’aqueduc et d’égout. Elle cite l’exemple de Cap-Chat qui déverse toujours ses eaux usées dans le fleuve. Elle aimerait que Québec engage un grand chantier de mise à niveau de ces infrastructures en Haute-Gaspésie.

Elle se dit en faveur d’un développement économique durable, particulièrement dans le secteur touristique qu’elle connaît bien.

Développer l'ensemble du territoire

Le développement de l’arrière-pays lui tient aussi beaucoup à cœur. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles, la candidate entend porter une attention spéciale à la gestion de la chasse et à la réglementation sur les pourvoiries illégales et la mise en valeur du parc et des TNOTerritoires non-organisés .

On a 5200 km carrés sous-développés en Haute-Gaspésie. Une citation de :Maxime-Esther Bouchard

Le regroupement des villages fait aussi partie des enjeux qui attirent l’attention de Mme Bouchard.

Selon la candidate, certains villages comme La Martre gagneraient à se regrouper avec ses voisins. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Selon elle, les petits villages de la Gaspésie comme Marsoui, La Martre ou Rivière-à-Claude gagneraient beaucoup à se regrouper. Elle estime qu’il y aurait peut-être moins de conflits entre les villages et à l'intérieur des villages.

Mme Bouchard croit d'ailleurs que l'aménagement de la MRCMunicipalité régionale de comté doit être revu et pensé pour tous les villages. Pas juste pour Sainte-Anne-des-Monts ou Mont-Louis. Pour prendre des décisions sur le long terme, durables. La Haute-Gaspésie, il faut la voir pour les 30 ans à venir.

Plusieurs champs d'intérêt

Elle souhaitait travailler à améliorer le sort des gens de 55 ans et plus qui vivent en Haute-Gaspésie, régler le problème des horaires de faction pour les ambulanciers ou abaisser la facture de gestion des matières résiduelles ou améliorer l’information sur l’actualité et les événements de la Haute-Gaspésie.

Enfin, la candidate entend aussi axer le travail de préfet sur l’amélioration des services de santé et d’éducation. Elle aimerait notamment que les travailleurs de la santé, entre autres, ne soient pas des employés d’agences, mais des gens qui vivent en Haute-Gaspésie.

La femme d'affaires, qui gère une résidence d’hébergement touristique depuis 12 ans, a aussi travaillé en enseignement au Centre de services scolaires des Chic-Chocs. Elle se dit très engagée dans sa communauté et se décrit comme une fille de la place qui connaît tout le monde .

Maxime-Esther Bouchard a déjà entamé sa campagne.

Elle compte aller à la rencontre de la population dans des endroits plus achalandés, comme le supermarché Métro de Sainte-Anne-des-Monts. Sinon, elle compte se servir du bon vieux téléphone pour discuter de son programme avec les électeurs.