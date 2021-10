Le guide d’élection de Calgary traduit en 10 langues, mais pas en français

Étant moi-même résidente de Calgary, j’ai été extrêmement surprise de recevoir un guide de l’élection dans lequel on retrouve une section traduite en dix langues différentes, mais pas en français , déclare la présidente de l'ACFA Sheila Risbud, dans un communiqué de presse de l'association.

Le guide en question, en anglais, est envoyé par le service Elections Calgary dans les boîtes postales des électeurs. Une section de ce guide est traduite en dix langues internationales.

Ce guide est également disponible sur le site internet de la ville dans plusieurs langues telles que le chinois simplifié, le chinois traditionnel, l’arabe, le persan, le coréen, le vietnamien, le pendjabi, l’espagnol, l’ourdou et le tagalog philippin.

Sheila Risbud présidente de l'ACFA. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

L’omission de la langue française par Élections Calgary est choquante pour la francophonie albertaine, et particulièrement pour les Calgariens et Calgariennes d’expression française , souligne Sheila Risbud dans ce communiqué de presse.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, Elections Calgary indique que les élections municipales sont régies par la Local Authorities Election Act  (Nouvelle fenêtre) , qui ne prescrit pas d'exigences linguistiques pour la conduite des élections.

Il s'agit de la première élection municipale pour laquelle Elections Calgary a offert des traductions du guide électoral. La ville de Calgary s'efforce continuellement de rendre ses processus et pratiques plus inclusifs, justes, équitables et accessibles à tous , lit-on dans le courriel.

À la fin de ce communiqué, l'organisation municipale responsable de l'organisation des élections s'engage à traduire le guide en français dans les prochains jours.

Nous continuerons à ajouter des traductions du guide électoral dans d'autres langues, y compris le français. Au fur et à mesure que d'autres traductions seront disponibles dans les prochains jours, elles seront publiées sur electionscalgary.ca Une citation de :Service de communication d'Elections Calgary

Indignation sur les réseaux sociaux

Sur Twitter, plusieurs francophones se disent scandalisés. Quelques heures avant l’annonce du dépôt de plainte de l’ACFA, la présidente avait publié quelques gazouillis pour dénoncer cette absence du français dans le guide d’élection.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Parmi les commentaires, Pierre Floc’h-Anderson publie le courriel de réponse envoyée par Elections Calgary à sa demande pour comprendre pourquoi le français n'est pas présent sur les guides.

Bien que nous aurions aimé inclure de nombreuses autres langues dans le guide, l'objectif principal du guide de l'électeur était de toucher la majorité des communautés de Calgary dont l'anglais n'est pas la première langue. Dans la plupart des cas, les personnes qui parlent le français parlent également l'anglais et seront donc en mesure d'obtenir l'information pour les électeurs dans le guide Une citation de :Courriel envoyé par Elections Calgary à Pierre Floc'h-Anderson

Justification controversée d'Elections Calgary

Pierre Floc’h-Anderson, résidant de Calgary, se dit choqué par cette réponse. Une condition pour voter à ces élections est d’être citoyen canadien. Ça paraît quand même aberrant d’ignorer quelle est l’autre première langue au pays. En plus, cette réponse implique qu’il y a une assimilation des francophones à Calgary. C’est écrit noir sur blanc que la majorité des francophones de Calgary parlent anglais, et donc on ne va pas faire un effort pour vous .

Esdras Ngenzi, directeur du Centre d'accueil des nouveaux arrivants francophones (CANAF) à Calgary, dénonce lui aussi cette justification d’Elections Calgary.