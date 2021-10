La Clinique médicale Memphré fermera ses portes en 2022

La Dre Audrey Pierrat, qui y a une pratique médicale, avoue que tous ceux qui travaillent au sein de ce groupe de médecine de famille (GMF) sont bouleversés par la situation. Cependant, elle souligne que le nombre de médecins ne permet plus de répondre aux besoins et d'offrir les services adéquats à la patientèle.

Nous avons eu quatre retraites en un an. Deux médecins ont quitté en janvier 2021 et deux autres vont quitter en 2022. Un autre médecin s'est réorienté. On manque de bras! explique-t-elle.

Lorsque la clinique a ouvert ses portes en 2017, 12 médecins y étaient en fonction. Depuis, la clinique est en décroissance , déplore-t-elle. En 2022, on va être rendu à six médecins et deux d'entre eux sont en congé de maladie et une sera en congé de maternité.

À l'hiver 2022, nous serions trois médecins pour un GMFgroupe de médecine de famille de niveau trois, qui a environ 12 000 patients. Une citation de :Dre Audrey Pierrat, médecin à la Clinique médicale Memphré

La médecin admet que certains des patients du GMFgroupe de médecine de famille devront se placer sur la liste des patients orphelins. En mars 2022, on a fort probablement 3000 patients qui vont devoir retourner sur la liste du guichet d'accès sans médecin de famille, avec toute notre désolation. On voudrait tous les suivre ces patients-là. Ça me perturbe énormément , se désole-t-elle.

Elle affirme que tous les patients touchés ont été avisés par la poste s'ils doivent se placer sur la liste. Elle insiste sur la nécessité de faire cette inscription, particulièrement pour les patients avec des conditions particulières. Il y un centre intégré au guichet avec des infirmières formées à Magog pour répondre à des besoins médicaux de gens avec des maladies chroniques. Il y a des maladies et des suivis qui pourront être continués.

Quant aux patients qui n'ont pas reçu de lettre, ils pourront toujours bénéficier des services de leur médecin de famille. ll faut juste nous donner le temps de nous reloger! Tout le monde le fera dans le Memphrémagog , assure la Dre Pierrat.