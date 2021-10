Les Hay Babies, Louis-Jean Cormier, Diane Tell : La Slague dévoile sa programmation

C'est un retour en douceur pour cette saison de spectacles organisée par le Carrefour francophone. La dernière édition s'est tenue avant la pandémie, en février 2020.

Le comité organisateur a choisi le thème En temps et lieu , un clin d'œil à la patience et à la flexibilité requises pour l'organisation de cette nouvelle édition adaptée aux nouvelles réalités , comme l'explique le communiqué de presse publié mercredi matin.

Une programmation riche

Le lancement de la 16e saison de La Slague aura lieu le 6 novembre prochain au Club Caruso avec Les Hay Babies, trois chanteuses acadiennes qui baignent dans le folk, le country et le pop.

Onze jours plus tard, c'est le récipiendaire du prix pour le meilleur album francophone de l'année aux Juno, Louis-Jean Cormier, qui sera en spectacle.

Louis-Jean Cormier a remporté le prix de l'album francophone de l'année pour Quand la nuit tombe lors de la première soirée des prix Juno. (Archives) Photo : Yan Turcotte

Pour le temps des fêtes, la chanteuse de Timmins, Céleste Lévis, sera en spectacle au Collège Boréal.

Avec Céleste, on s'est entendus : dans le pire des cas, nous allons transmettre son spectacle virtuellement , explique le directeur général du Carrefour francophone de Sudbury, Stéphane Gauthier, à l'émission de radio Jonction 11-17.

Il y a des limites à toujours annuler ou reporter des spectacles. Une citation de :Stéphane Gauthier, directeur général, Carrefour francophone de Sudbury

La nuit émergente aura lieu le 25 mars prochain. Durant cette soirée, une dizaines d'artistes joueront dans différentes salles de la Place des Arts.

Autre date à surveiller : le vendredi 20 mai 2022, journée du spectacle de Nikamu Mamuitun, un groupe moitié allochtone et moitié autochtone.

La Slague déménage

Au cours de la saison, La Slague déménagera à la Place des Arts du Grand Sudbury.

La grande soirée d'humoristes franco-ontariens, le spectacle de mauvaise baleine et la Nuit de la musique émergente seront parmi les premiers événements à avoir lieu dans les salles du nouvel établissement culturel francophone de Sudbury en mars prochain.

Plus tard, au début de l'été, ce sera la soprano Natalie Choquette, le groupe autochtone Nikamu Mamitun, et le groupe interactif CAGE qui seront en tête d'affiche à la Place des Arts du Grand Sudbury.

Le communiqué indique que ces spectacles contribueront au rodage des nouvelles installations.

L’ouverture initiale de la place des arts de Sudbury était prévue pour 2020, mais la construction a débuté tardivement et les complications liées au contexte sanitaire ont prolongé l’attente. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

La Slague recueillera les commentaires et les observations des participants après les spectacles, afin de tester et mettre aux point les nouvelles installations , explique le communiqué de presse.

Ce sont des nouvelles salles. Nous ne savons pas comment les gens vont circuler, où ils vont patienter, et comment ils vont se comporter , explique M. Gauthier.

On va vivre cette belle aventure ensemble. Une citation de :Stéphane Gauthier, directeur général, Carrefour francophone de Sudbury

Payez ce que vous pouvez

Pour que tous aient accès à la vie culturelle et à la nouvelle Place des Arts, La Slague a adopté une politique de prix échelonnés selon la formule "payez ce que vous pouvez" .

Les moins fortunés sont invités en à profiter, les plus fortunés sont invités à l'appuyer. Une citation de :Communiqué de presse du Carrefour Francophone

Les abonnements sont flexibles aussi. La nouvelle billetterie est virtuelle et les informations sont affichées sur le site web de La Slague.

Adapté au contexte sanitaire

Pour assurer la santé et la sécurité des participants, La Slague offrira des spectacles à capacité réduite et mettra en place des protocoles de sécurité comme la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque.

L’Ontario a récemment assoupli les limites de capacité dans des lieux de divertissement, permettant ainsi aux cinémas et salles de spectacle intérieures de se remplir à 50 %.

Dans le cas de la Place des Arts de Sudbury, ça veut dire qu'on va pouvoir vendre 60 billets pour les salles qui ont 120 places assises , précise Stephane Gauthier. Mais nous allons nous adapter au fur et à mesure.

Une preuve de vaccination complète sera également requise à l'entrée des salles, comme l'exige la politique du gouvernement de l'Ontario en matière de passeport vaccinal pour les espaces intérieurs.

Dimanche dernier, plusieurs théâtres ontariens ont réclamé des assouplissements aux restrictions sanitaires. Pour ceux qui offrent des spectacles dans de petites salles, la nouvelle capacité autorisée ne fait presque aucune différence en raison des exigences de distanciation.