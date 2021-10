Un nouvel espace créatif inauguré au Cégep de Jonquière

Les étudiants et les enseignants du Cégep de Jonquière ont désormais accès à un nouvel espace lumineux et coloré voué à faire fleurir les nouvelles idées. L’endroit est destiné au travail d’équipe et à l’entrepreneuriat.

L’espace situé dans le pavillon principal de l’établissement a été inauguré mercredi lors d’une conférence de presse.

Il s’agit en fait d’une classe conventionnelle qui a été remodelée et divisée en plusieurs zones. On y retrouve notamment des banquettes, des écrans de télé, des tableaux, des chaises et des tables. Le tout a été savamment agencé et disposé pour plonger les étudiants dans un univers créatif.

Le nouvel espace créatif sera dédié à un enseignement nouveau genre. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Le directeur de l’établissement, Raynald Thibault, est emballé par le résultat. J’aurais adoré avoir ça lors de mon passage au Cégep! , indique-t-il.

Les enseignants peuvent tour à tour réserver le lieu. Ils peuvent y tenir des cours, mais d’une manière non conventionnelle.

Le concept a été créé et pensé par des professeurs qui ont vu le besoin de pouvoir retrouver quelque chose de plus éclaté, qui les sort de leur zone de confort, qui les met vraiment en action dans le développement de leurs cours, explique la conseillère à la vie étudiante en entrepreneuriat, Isabelle Maltais. Le résultat final ressemble vraiment à ce qui a été demandé et proposé au départ.

Le nouveau lieu de création est coloré et convivial pour que les jeunes s'y sentent bien. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Les membres du Club entrepreneurs utilisent aussi l’endroit pour préparer des projets ou mener des séances de remue-méninge.

L’espace créatif a nécessité un investissement de 229 000 $. Le montant provient de la Fondation Asselin et de la Fondation Famille Godin.

Avec les informations de Béatrice Rooney