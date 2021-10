Fin des votes de grève au SCFP, les moyens de pression peuvent commencer

Les membres des sections 1190 (travailleurs en manœuvre et métiers) et 5026 (certains travailleurs des Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick) ont donné un mandat de grève clair à leur syndicat.

Ils ont voté à 95 % et 96 % en faveur de la grève.

Nous sommes les travailleurs du secteur public les moins bien payés au Canada. Ce n’est pas acceptable , a indiqué le président du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique au Nouveau-Brunswick, Stephen Drost, lors d'une conférence de presse mercredi matin.

Début des moyens de pression

Selon Stephen Drost, la situation a atteint un point critique. Photo : Radio-Canada

D’ici la semaine prochaine, toutes les sections locales seront en position légale de déclencher la grève.

Si le syndicat ne désire pas, pour le moment, dévoiler ses stratégies, il indique que certaines sections ont demandé à leurs employés de respecter à la lettre les termes de leur convention collective.

On ne peut pas tout dévoiler, mais il y aura des moyens de pression, ou plutôt des choses que nous allons faire, parce qu’au bout du compte nous voulons que le gouvernement revienne à la table de négociations, retire les concessions qu’il demande [...] et négocions pour trouver une solution pour ces dix sections qui le méritent , a indiqué le président.

Y aura-t-il des concessions du gouvernement?

En décembre, le gouvernement de Blaine Higgs a offert à ces travailleurs du secteur public une entente de quatre ans durant laquelle ils n'auraient pas droit à une augmentation salariale la première année, puis ils bénéficieraient d'augmentations de salaire de 1 % pour les trois années suivantes.

Le gouvernement affirmait alors que la pandémie mettrait une pression financière sur la province, qui prévoyait en mars dernier un déficit de 245 millions de dollars.

Cet été, le gouvernement a offert aux syndiqués une augmentation de 1,25 % pendant quatre ans, en échange de concessions, parmi lesquelles un transfert du régime de pensions à un régime à risques partagés et la transformation de 100 postes syndiqués en postes de gestion.

La mise à jour économique du gouvernement provincial se fait attendre et pour le chef de l’opposition Roger Melanson, il ne fait pas de doute que les négociations en cours avec les syndicats expliquent ce retard.

De son côté, Stephen Drost souhaite voir le conflit se résoudre dès que possible.

Tous nos travailleurs ont travaillé pendant la pandémie. Ils vivaient des problèmes de recrutement et de rétention avant la pandémie. Nous sommes dans la quatrième vague, nos membres sont fatigués [...] ils sont au bout du rouleau et tout ce qu’ils demandent est d’être traités justement et avec respect.