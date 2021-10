COVID-19 : 2 décès à Ottawa, 12 nouveaux cas en Outaouais et 24 dans l’est ontarien

Ottawa compte également 25 nouveaux cas, ce qui porte à 30 116 le nombre de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire.

Depuis le printemps 2020, 598 personnes sont décédées des suites de la COVID-19 dans la capitale nationale.

Du côté des hospitalisations, la tendance à la baisse semble se confirmer avec neuf personnes hospitalisées, soit trois de moins que mardi. Parmi elles, trois personnes sont actuellement prises en charge aux soins intensifs.

SPO Santé publique Ottawa fait par ailleurs état de 390 cas actifs, un chiffre demeuré stable depuis les dernières 24 heures.

Pas de nouveau décès en Outaouais

En Outaouais, on compte 12 nouveaux cas, selon les données les plus récentes de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Ces nouveaux cas portent à 13 860 le nombre total de personnes infectées par le virus dans la région depuis le début de la pandémie.

On ne déplore en revanche aucun décès, selon l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec , et ce pour le sixième jour consécutif.

On compte cependant une hospitalisation supplémentaire par rapport à mardi, puisque les derniers chiffres du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais font actuellement état de neuf personnes hospitalisées. Trois se trouvent aux soins intensifs.

Dans l'est ontarien, les nouveaux cas augmentent

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) annonce 24 nouveaux cas sur le territoire, contre seulement quatre de plus 24 heures auparavant. Ces nouveaux cas portent ce mercredi le nombre total d'infections à 5 458 personnes depuis le début de la pandémie.

Pour le huitième jour consécutif, on ne compte en revanche aucun nouveau décès, rapporte le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Le nombre de cas actifs est actuellement de 152 sur le territoire.

Concernant les hospitalisations, le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario en recense 10, dont trois personnes aux soins intensifs.

Au Québec, 506 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès supplémentaires ont été recensés, selon le bilan le plus récent émis par la santé publique du Québec. La moyenne québécoise s’établit à 58,7 cas pour 100 000 habitants.

En Ontario, Santé publique Ontario annonce 476 nouvelles infections et 14 décès. Quatre de ces décès sont survenus il y a plus d'un mois et ont été ajoutés au bilan à la suite d'un nettoyage de données, précise la province. À noter que le nombre moyen de nouvelles infections par jour en Ontario au cours des 7 derniers jours est de 574, soit son niveau le plus faible depuis le 22 août.