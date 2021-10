Achetée et portée en ligne, la mode virtuelle explose

Tandis que les défilés physiques sont progressivement de retour dans les grandes capitales de la mode, des vêtements se portent déjà exclusivement sur les réseaux sociaux ou dans les jeux vidéo. Ce phénomène, porté par les confinements liés à la crise de la COVID-19, pourrait bouleverser l’industrie de la mode.

Il s'agit de vêtements futuristes, commandés à de très jeunes créateurs et créatrices. Les prix vont de quelques dizaines de dollars jusqu'à des milliers, si une exclusivité mondiale est demandée. Les transactions se font avec des NFT, des jetons non fongibles. Il existe aussi des vêtements appelés skin (peau) pour habiller des avatars virtuels.

Un métavers de la mode

La mode est avant tout une expérience. Nous n'avons pas forcément besoin de ressentir physiquement l'émotion de porter des vêtements fabuleux , estime Michaela Larosse, porte-parole de la jeune pousse néerlandaise The Fabricant.

Avec une vingtaine de graphistes et designers, The Fabricant a commencé à créer des vêtements numériques en 2018. Mais c'est avec la pandémie que son chiffre d'affaires a explosé, selon l’entreprise.

The Fabricant travaille avec Puma et Tommy Hilfiger pour concevoir des vêtements en 3D, ce qui permet de réduire les coûts de production.

Mais la proposition compte aller plus loin, pour passer dans une espèce de métavers. Munie de son identité virtuelle et de ses lunettes, une personne pourra être conseillée virtuellement pour acheter et revendre ses vêtements à d'autres.

Séduire les jeunes

Cette proposition a tout pour séduire les moins de 20 ans qui ne se souviennent pas de monde non numérique , croit Michaela Larosse.

Cette année, Balenciaga a fait une incursion dans le populaire jeu vidéo Fortnite en proposant vêtements et chaussures à plus de 250 millions de joueurs et joueuses.

Jean Paul Gaultier, qui avait été pionnier dans plusieurs aspects de la mode, a indiqué à l'AFP que cet aspect émergent de l’industrie ne l'intéresse pas.

Je suis d'une autre époque et content avec mon aventure très tactile avec le vêtement réel. Une citation de :Jean Paul Gaultier

Toutefois, pour l'historienne de l'art Miren Arzalluz, directrice du palais Galliera, musée de la mode de Paris, cette tendance est extraordinaire .

Le numérique offre une occasion magnifique d'imaginer la mode et de vivre un moment différemment , a-t-elle mentionné à l’AFP.

L'application DressX, fondée il y a un an à San Francisco, propose des centaines de robes, bijoux et œuvres d'art numérique, pour moins de dix dollars par mois.