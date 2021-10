Mobilisation contre un projet pétrolier à Odanak

Le projet consiste en la construction et l’exploitation d’un centre de mélange de produits chimiques et pétroliers dans de l’essence destinée à être vendue à des détaillants des Premières Nations.

Le terrain visé pour les installations d’OTE se trouve sur la route 132, à proximité du Collège Kiuna, le centre d’études collégiales des Premières Nations au Québec. La localisation est l’un des points marquant l’opposition de la Coalition Odanak.

Ce projet suscite d’importants questionnements concernant le risque pour nos étudiants, nos employés et nos activités. Une citation de :Prudence Hannis, directrice du Collège Kiuna, par voie de communiqué

Lors de l’assemblée générale annuelle du Conseil des Abénakis d’Odanak, tenue le 22 septembre dernier, une majorité d’élus s’est montrée en faveur de ce projet qui créerait 18 emplois sur le territoire, en plus de permettre le versement de redevances annuelles estimées à 750 000 dollars à la communauté.

La Coalition Odanak veut empêcher sa réalisation puisqu’il s’agit, selon elle, d’un projet défavorable à l’environnement. Un tel projet va à l’encontre des valeurs de la Nation abénakise d’Odanak. Nous qui sommes les gardiens et protecteurs de notre territoire, nous refusons d’hypothéquer l’avenir de notre communauté, mais avant tout, l’avenir de nos enfants , indique Jacques T. Watso, conseiller au Conseil des Abénakis d’Odanak et membre de la Coalition Odanak.

La Coalition Odanak a reçu des appuis de centaines de personnes sur les médias sociaux, dont celui du Regroupement vigilance hydrocarbures Québec. Le Regroupement craint les impacts environnementaux du projet où transiteraient 300 millions de litres de pétrole par camions annuellement.

Le chef du Conseil des Abénakis d’Odanak Richard O’Bomsawin affirme, pour sa part, que le projet en est à ses premiers balbutiements et qu’il entend consulter la population.

La Coalition Odanak réplique que le fait d’entamer un processus d’évaluation environnementale constituerait une perte de temps et d’argent, et que ces sommes gagneraient plutôt à être investies dans la transition énergétique et la préservation des ressources naturelles.

Notre génération et celle des plus jeunes sont hyper conscientisées par rapport à l’environnement. On ne veut pas de projet pétrolier chez nous , clame Jessica Ann Watso, représentante jeunesse de Femmes autochtones du Québec.

Le groupe d’opposants indique que les projets axés sur les énergies fossiles sont en contradiction avec les efforts déployés dans les dernières années par la communauté d’Odanak pour la protection de la faune et de la flore.

Les membres de la communauté qui forment la Coalition Odanak demandent aussi que le processus encadrant l’implantation des nouveaux projets sur le territoire soit mieux défini dans l’avenir.

Par ailleurs, le conseiller Jacques T. Watso organise une marche samedi pour s’opposer au projet. La marche débutera juste après le début de la période des mises en candidature pour les élections du conseil de bande, une élection qu’il souhaite référendaire sur le projet.

Avec les informations d’Amélie Desmarais