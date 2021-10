Coyotes : des résidents d’Oshawa inquiets après des attaques

Quelqu’un pourrait être tué… Une citation de :Berlyn French, résident d’Oshawa

Berlyn French est une résidente d’Oshawa. Son fils de trois ans, Marcus a été mordu la semaine dernière par un coyote.

Le jeune Marcus a reçu plusieurs doses de traitement contre la rage après avoir été mordu par un coyote. Photo : Berlyn French

Le coyote est entré dans sa cour. Mon fils jouait. Je l’ai entendu crier , dit-elle. Elle raconte avoir vu le coyote sautiller. Heureusement, j’ai pu rejoindre mon fils avant que l’animal l’attrape de nouveau . Elle raconte que l'animal restait là sans bouger et qu’il a continué à occuper la scène sans être effrayé. 2, 3 heures plus tard, il était encore dans le voisinage...Personne ne l’intimidait .

Elle raconte qu’il s’agit de la deuxième attaque en une semaine dans son quartier. Elle déplore ne pas avoir suffisamment de soutien de la Ville. Ils nous disent de les informer sur les coyotes . Mme French est surprise que la municipalité n’ait pas pensé à placer des traceurs sur les coyotes alors qu’une fillette a été attaquée à deux reprises.

Des attaques précédentes

Joe Lefebvre est père de deux enfants et réside à Oshawa. Sa fille, Queen, 6 ans, a été soignée pour des blessures infligées par un coyote en juillet dernier alors qu’elle s’amusait dans le parc de Northway Court.

M. Lefebvre rapporte qu’il tondait le gazon à quelques mètres du parc. Sa fille aînée est venue l’avertir qu’un coyote venait de mordre sa cadette. Le père explique avoir cru sur le coup à ’une mauvaise blague jusqu’à ce qu’il se rende compte que de nombreuses personnes fuyaient la scène de l’incident. Il y avait au moins une vingtaine de personnes au parc , dit-il. Une voisine portait dans ses bras sa fille, Queen, blessée par l’animal.

Soignée en raison des morsures infligées par l'animal, la fillette craint maintenant de sortir de chez elle ou même de se déplacer d’une pièce à l’autre de la maison , explique-t-il.

Elle m’a demandé si le coyote va venir l’attraper dans sa chambre , explique le père, visiblement encore dépassé par les événements.

Le père de Queen, Joe Lefebvre, craint que la Ville d'Oshawa n'en fasse pas assez pour protéger le résidents contre les coyotes. Photo : Radio-Canada

M. Lefebvre montre le collant que portait son enfant lors de l’attaque. Le vêtement a été déchiré par l’animal au niveau de l’aine. C’est aussi là qu’elle a dû recevoir le vaccin contre la rage. Ça fait mal, vous savez , dit-il retenant un sanglot.

Un second incident en lien avec un coyote s'est aussi produit un mois plus tard. Alors que la jeune fille jouait avec son voisin d’en face, sur la propriété de ce dernier, un coyote plus grand que le premier a tenté de les attaquer , explique le père.

M. Lefebvre raconte qu’il s’est interposé entre l’animal et les enfants Il a essayé de me contourner pour finir ce qu’il avait commencé , relate le père de Queen.

M. Lefebvre affirme qu'à la suite du second incident, il a appelé la police comme lui avait conseillé la Ville d’Oshawa. Il rapporte que la police lui a dit ne pouvoir rien faire. M. Lefebvre souhaite que les autorités prennent des mesures pour régler le problème.

La Ville d’Oshawa a installé des panneaux pour avertir les résidents de la présence des coyotes dans le parc Northway Court où la petite fille a été mordue. Une mesure insuffisante selon Joe Lefebvre.

Même son de cloche du côté de Debbie Wong, également résidante d'Oshawa. Les coyotes ne savent pas lire les pancartes , dit-elle. Récemment, Mme Wong a été effrayée par un coyote. Assise sur sa terrasse, elle raconte que l’animal s’est avancé sans crainte vers elle. J’ai couru à l’intérieur. J’ai crié autant que possible et ça ne l’a pas effrayé , partage-t-elle.

Depuis l’incident, Mme Wong ne se sent plus en sécurité. Je suis constamment à l'affût de ce coyote . Elle ajoute comprendre que de nombreux résidents puissent défendre les coyotes parce qu’en raison de l’urbanisation de la ville, la faune perd de plus en plus ses habitats naturels. Elle espère que ce coyote en particulier soit relogé parce qu’il continue de venir fouiller dans les poubelles du quartier.