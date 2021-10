Céline Brindamour mise sur la continuité et l’écoute citoyenne à Val-d’Or

La candidate a présenté mercredi ses priorités, qui tournent autour de l’économie, de la qualité de vie et de l’environnement. Membre du conseil municipal depuis plus de 20 ans, elle admet que son mandat à la mairie s’inscrirait dans la continuité du travail amorcé.

Je suis très à l’aise avec les décisions prises par le conseil dans les dernières années, lance-t-elle. Pour moi, la continuité est nécessaire. Je ne me verrais pas arriver et dire on ferme les dossiers et on recommence à nouveau.

Céline Brindamour, qui affronte Léandre Gervais dans la course à la mairie, promet d’écouter les citoyens. Elle va d’ailleurs tenir des cafés-rencontres au cours de la campagne pour bonifier sa réflexion.

Il n’y a rien qui m’emballe plus que de rencontrer des gens, leur parler un à un et connaître leurs préoccupations, affirme-t-elle. On pense souvent que, comme membres du conseil, on connait toutes les informations et la vérité, mais il faut avoir l’input des gens.

Sur le plan économique, Céline Brindamour veut permettre à Val-d’Or de poursuivre sur la lancée en appuyant les initiatives des acteurs socio-économiques pour contrer des éléments comme les pénuries de main-d’oeuvre, de places en garderies et de logements.

L’économie interpelle beaucoup la mairie et les villes et c’est naturel d’en faire une priorité. On a la chance d’avoir une économie forte, mais ça amène son lot de problématiques en attraction en rétention de main-d’oeuvre et on doit s’y attarder , avance-t-elle.

La candidate à la mairie de Val-d'Or espère impliquer davantage les citoyens dans les initiatives environnementales, comme le compostage par exemple. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Céline Brindamour met aussi de l’avant la nécessité de favoriser la construction de logements et d’habitations intergénérationnelles.

Les jeunes familles vivent un tiraillement pour concilier le travail et la famille, souligne-t-elle. Tout est devenu compliqué. C’est tellement plaisant de penser qu’un parent habite proche de chez soi ou même dans sa résidence. De permettre plus de projets du genre, ça fait du gros bon sens et j’ai hâte d’ouvrir ce dossier-là.

La candidate promet aussi de continuer et compléter la revitalisation du centre-ville, pour redonner à celui-ci ses airs de noblesse. C’est important pour le conseil et pour tous les citoyens. On s’ennuie du centre-ville. On va mettre de l’énergie pour accélérer le développement des futures phases. On va aussi travailler pour dynamiser ce qui est complété et redonner espoir aux gens de reprendre leur centre-ville.

Elle croit aussi que la Ville doit faire sa part en réduisant les îlots de chaleur et en poursuivant la transition énergétique des infrastructures municipales.