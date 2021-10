Déception et frustration face à l’interdiction des rassemblements pour l'Action de grâce

Rassemblements interdits en fin de semaine Les rassemblements seront interdits dans toutes les régions de la province de vendredi à 18 h jusqu'à lundi à 23 h 59. Partout dans la province, les gens doivent limiter leurs contacts aux membres de leur ménage, c'est-à-dire aux gens qui vivent à la même adresse.

Toute la famille de Jean-Charles Cormier, un résident de Saint-Antoine, est vaccinée. Il est bien déçu de ne pas pouvoir voir ses petits-enfants pendant la fin de semaine.

À la place de punir ceux qui ont leurs vaccins, on ne peut pas voir notre famille à l’Action de grâce, c’est ceux qui ne sont pas piqués qui devraient rester à la maison , dit-il.

Moi je suis vacciné. Je ne vois pas de raison [pour laquelle] je ne peux pas me réunir, c’est les non-vaccinés qui sont le problème. Une citation de :Henri Nowan, résident de Memramcook

Je pense simplement que quelqu’un qui est entièrement vacciné et que ses parents ou sa famille le sont aussi devrait pouvoir se réunir. C’est tout l’intérêt de se faire vacciner , dit pour sa part AmySears, de Moncton.

À quoi bon suivre toutes les règles et faire tout ce qu’il faut sinon, ajoute-t-elle.

La réponse des restaurateurs

Le gouvernement provincial autorise toutefois les contacts avec des personnes d’un autre ménage, à condition que ceux-ci aient lieu dans un endroit où la preuve de vaccination est exigée, comme les bars et les restaurants.

Des restaurateurs comptent bien en profiter. Certains établissements ont notamment encouragé les gens vaccinés à réserver dans leur restaurant pendant la fin de semaine.

Le propriétaire du restaurant Chez Ange Bistro de Shédiac, Ange Ojeda Diaz, admet se sentir un peu mêlé face aux nouvelles consignes sanitaires.

On ne sait plus trop où l’on va avec cette pandémie , dit-il. Ça commence à être très compliqué pour tout le monde, les professionnels et les particuliers. On a l’impression que personne ne sait ce qu’il faut faire.

Ange Ojeda Diaz, propriétaire du restaurant Chez Ange Bistro de Shédiac. Photo : Radio-Canada

Il indique trouver contradictoire que les gens ne puissent pas se rassembler chez eux, mais puissent le faire au restaurant.

Le restaurant Montana's de Fredericton a de son côté décidé de fermer complètement ses portes, dimanche et lundi.

Le gérant, Glen Urie, souligne que cette décision est en partie due à l'augmentation du nombre de cas de COVID-19, mais surtout pour donner un répit aux employés après une année difficile.