Des organismes souhaitent prolonger l’appui aux jeunes pris en charge

La LBECLigue pour le bien-être de l'enfance du Canada considère que, au lieu de fixer un âge limite, les autorités chargées des jeunes devraient déterminer si chaque jeune est prêt à passer à l’âge adulte.

C’est ce qu’explique Mélanie Doucet, doctorante en travail social à l'Université McGill, qui a collaboré avec l’organisme.

Avec une telle approche, les jeunes peuvent donc quitter [le système] à différents moments, en fonction de leur niveau de préparation à la vie d’adulte. Une citation de :Mélanie Doucet, doctorante en travail social à l'Université McGill

Mélanie Doucet dit qu’elle rencontrera, d’ici le mois de mars 2022, des autorités provinciales et des travailleurs sociaux afin d’évaluer de quelle façon ils pourront répondre aux normes proposées par la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada. Photo : Radio-Canada

Selon elle, cette mesure permettrait aux jeunes de quitter le système de prise en charge d’une manière plus équitable .

C’est un peu comme ça que ça marche pour les jeunes dans la population générale, non? Les parents ne les jettent pas à la porte à 18 ou 19 ans en leur disant : "J’ai fait mon travail. Maintenant, arrange-toi toi-même. Ne m’appelle pas, ne me demande pas d’argent et ne me demande pas de conseils."

Mélanie Doucet était la chercheuse principale et chef de projet d’un rapport publié le 4 octobre par la LBECLigue pour le bien-être de l'enfance du Canada .

Le document propose des normes de transition à la vie adulte pour les jeunes pris en charge par l’État. Il contient des recommandations pour les provinces et les territoires du Canada.

Aider les jeunes Manitobains sous la protection de l’État

Au Manitoba, les jeunes qui cessent d'être pris en charge doivent vivre seuls dès l'âge de 18 ans. Dans certains cas, ils peuvent bénéficier d’un prolongement de services et d’un appui financier jusqu’à l’âge de 21 ans.

Trois ans après avoir atteint l'âge de la majorité, les jeunes Manitobains ne reçoivent plus d’aide des Services à l'enfant et à la famille.

Dans un courriel envoyé à CBC, un porte-parole du ministère de la Famille déclare que le Manitoba examinera le rapport de la LBECLigue pour le bien-être de l'enfance du Canada .

La province s’engage à améliorer ou à coordonner les politiques, les programmes et les ressources qui permettent des résultats positifs lorsque les jeunes ne sont plus pris en charge. Une citation de :Porte-parole du ministère de la Famille du Manitoba

Pour contrer les effets de la pandémie de la COVID-19, la province a prolongé jusqu’en mars 2022 les services aux jeunes qui n’auraient plus été appuyés par l’État.

Le rapport de la LBECLigue pour le bien-être de l'enfance du Canada peut être consulté en ligne  (Nouvelle fenêtre)  (en anglais).

Avec les informations de Peggy Lam