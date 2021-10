Le Jardin Norah et Romy : « plus qu’un simple jardin »

Après quelques mois de travaux, le Jardin Norah et Romy, aménagé dans la cour arrière des locaux de Deuil-Jeunesse, est finalement prêt à être utilisé. L’endroit servira de lieu d’intervention auprès des jeunes endeuillés pris en charge par l’organisme de Québec.

Le jardin se veut un hommage aux petites Norah et Romy Carpentier, tuées en juillet 2020. C’est d’ailleurs en présence de leur mère, Amélie Lemieux, que l’emplacement a été inauguré.

La mère a d’ailleurs tenu à remercier tous les donateurs et bénévoles qui ont contribué à l’aménagement du jardin.

C'est dans un moment où j'avais le plus besoin de les faire vivre à jamais. Je vous dis merci , a-t-elle lancé, visiblement émue.

Amélie Lemieux a contribué à l'aménagement du nouveau jardin. Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

Le jardin comprend de nombreux éléments colorés, la grande majorité voulant rappeler les passe-temps préférés de Norah et Romy. Une grande girafe inspirée du jeu vidéo Minecraft trône au milieu du jardin, clin d’œil à la passion de Norah pour les jeux vidéo. Une maison de poupée géante a aussi été construite, inspirée par l’amour de Romy pour ses bébés . On y retrouve également un foyer.

Pour Amélie Lemieux, le lieu est plus qu’un simple jardin . C'est le côté ludique de mes filles. Assises sur leur nuage, je suis sûre qu'elles disent : "eille! regarde maman, des cubes Minecraft!" ou "sors les guimauves, on va se faire un feu!” , confie la mère de Norah et Romy.

Les différents éléments du jardin serviront dans les interventions auprès des jeunes endeuillés. Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

Un lieu d’intervention

Plus qu’une aire de jeu, la fondatrice et présidente-directrice générale de Deuil-Jeunesse, Josée Masson, explique que l’endroit sera utilisé comme lieu d’intervention auprès des jeunes endeuillés.

C’est vraiment réconfortant quand un jeune a trop d’émotions. Chaque chose a été réfléchie, oui, comme étant belle à l’œil, mais beaucoup plus au niveau de l’intervention et de l’espace qu’on va redonner aux émotions , précise-t-elle.

Le dernier bricolage de Romy est exposé dans la maison de poupée. Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

Le jardin devait au départ être inauguré en juin dernier, mais des retards dans l’approvisionnement des matériaux ont repoussé son ouverture.

Il n’était pas question de faire des concessions pour accélérer le processus, indique Josée Masson : On n'a pas voulu précipiter les choses parce qu’on voulait respecter les attentes d'Amélie Lemieux, et ça, c’était important pour nous.

Le jardin a été aménagé grâce à des dons individuels, monétaires ou matériels, et à la contribution de différents organismes et entreprises. À titre d'exemple, la Caisse Desjardins de Charlesbourg a contribué à hauteur de 7500 $.

Des photos de Norah et Romy ont été apposées dans la maison de poupée. Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

Donner un sens à la mort

Josée Masson espère que le jardin permettra d'apaiser la peine des proches des petites filles, en plus de donner un sens à leur mort. La seule chose que la mort ne tue pas, c'est les souvenirs et c'est l'amour. C'est ça qu'on voulait qui transparaisse ici , soutient-elle.

D’ailleurs, on retrouve dans la maison de poupée des photos des filles, ainsi que leurs dernières œuvres d’art encadrées : un bricolage de Romy et un dessin de Norah.

Le dernier dessin de Norah a été encadré puis installé dans la maison de poupée. Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

Amélie Lemieux a largement contribué à l’élaboration du jardin et Deuil-Jeunesse lui a laissé toute la place qu’elle voulait.

On a décidé de lui offrir la possibilité d'utiliser sa voix et que nous, en échange, bien on puisse lui donner ce lieu-là , explique la présidente-directrice générale.

Avec des informations de Pascal Poinlane