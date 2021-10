Moins d’infractions pendant la rentrée scolaire à Sherbrooke

Lors de la même période en 2020, ce sont 334 billets d’infraction qui avaient été donnés pour des infractions.

Un total de 133 billets étaient liés au non-respect de la limite de vitesse dans les zones scolaires.

Il n’y a pas eu d’événement fâcheux. C’est ce que l’on souhaite chaque année. Nous voulons que la rentrée scolaire se déroule sous le signe de la sécurité. C’est un travail d’équipe de nos patrouilleurs, mais aussi du Centre de services scolaire, des surveillants d’école et la médiatisation de notre présence , explique le porte-parole du SPSService de police de Sherbrooke , Martin Carrier.

Plusieurs constats liés à des stationnements

Une attention particulière a été portée cette année au stationnement aux abords des écoles.

Un total de 95 constats d’infraction ont été remis pour des infractions pour stationnement ou immobilisation interdite près des écoles.

Souvent les parents veulent être le plus près possible de l'école pour venir porter ou chercher leur enfant. On constate qu’ils se stationnent souvent dans des espaces réservés aux autobus scolaires ou empiètent même sur la cour d’école , mentionne le porte-parole du SPSService de police de Sherbrooke .

Il y a eu 234 opérations de surveillance effectuées aux abords des écoles de Sherbrooke par le SPSService de police de Sherbrooke .