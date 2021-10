L'équipe canadienne a raté les séries de façon in extremis, mais elle a tout de même conclu le calendrier régulier avec plus de 90 victoires pour la deuxième fois seulement depuis 1993.

Le sentiment au sein de notre club, de notre personnel et de la direction est ''exceptionnellement optimiste'' quant à la direction que prend cette équipe et ''excité'' quant à la saison morte qui nous attend , a-t-il dit d'emblée.

Les Blue Jays ont compilé un dossier de 91-71 malgré le fait qu'ils ont disputé plus de la moitié de leurs matchs locaux aux États-Unis, à Dunedin, en Floride, et à Buffalo, dans l'État de New York.

Après leur retour à Toronto le 30 juillet, ils ont remporté 25 de leurs 36 matchs locaux.

On n'est pas encore au point où on aimerait être. Nous devons jouer en séries éliminatoires pour dire qu'on a franchi la prochaine étape, mais on sent que cette organisation n'a pas cessé de s'améliorer , a évalué Atkins.

Cependant, le directeur général estime que l'écart n'est pas si grand entre Toronto et ses rivales de la Division est de la Ligue américaine, les Rays de Tampa Bay, les Red Sox de Boston et les Yankees de New York.

En fait, Toronto a été une telle force sur le plan offensif en 2021 qu'en se basant sur la différence de points produits et accordés de l'équipe (+186), elle aurait dû remporter 99 rencontres plutôt que 91 et rivaliser pour le titre de sa division.

Atkins estime que son équipe est mieux positionnée pour attaquer la saison morte que l'an dernier. Elle tentera d'ajouter à sa rotation de lanceurs, à son personnel à l'avant-champ et en relève aussi. L'équipe aura également les moyens financiers et les espoirs nécessaires pour effectuer des transactions, selon lui.

Les releveurs, en particulier, ont été un point faible de l'équipe en 2021. Lors des mois de mai et de juin, les Blue Jays ont perdu neuf matchs alors qu'ils avaient encore les devants en 7e manche.

Nous sommes ''all in''. Une citation de :Ross Atkins, directeur général des Blue Jays

Deux noms à surveiller

Marcus Semien et Robbie Ray pourraient tous deux devenir joueurs autonomes cet hiver. Photo : Associated Press / Michael Dwyer / Mike Carlson

Les Blue Jays pourraient perdre les services de deux joueurs qui ont grandement contribué à leurs succès cette saison alors que le joueur de deuxième but Marcus Semien et l'as lanceur Robbie Ray deviendront joueurs autonomes cet hiver.

Semien a connu l'une des meilleures saisons de l'histoire du baseball majeur pour un joueur de sa position en frappant un total de 45 coups de circuit. Il a d'ailleurs pris part au match des étoiles pour la première fois de sa carrière.

Quant à Ray, il a en quelque sorte relancé sa carrière à Toronto après une très difficile saison 2020. En 32 départs, il a signé 13 victoires, préservé une moyenne de points mérités de 2,84 et effectué plus de retraits au bâton que tout autre lanceur des ligues majeures. Il est considéré comme l'un des favoris pour remporter le trophée Cy-Young, remis au meilleur lanceur.

Ross Atkins a indiqué que le dialogue sera constant avec les deux joueurs ces prochains mois, sans toutefois faire de promesse : Nous allons parler de nos intérêts et de leurs intérêts et espérer qu'ils sont alignés.

Semien avait signé un contrat d'un an et 18 millions $ l'hiver dernier alors que Robbie Ray ne touchait que 8 millions $ cette saison. À 31 et 30 ans respectivement, ils devraient être parmi les joueurs les plus convoités sur le marché des joueurs autonomes.

Atkins a aussi indiqué que l'organisation souhaite retrouver le lanceur Steven Matz l'an prochain, lui qui a aussi connu une grande saison à Toronto. Nous avons de l'intérêt envers ces trois joueurs , a-t-il réitéré.

Par ailleurs, le directeur général des Blue Jays a confirmé que le gérant Charlie Montoyo et tout son personnel seront de retour la saison prochaine.