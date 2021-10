Une élection déterminante pour démocrates et républicains en Virginie

Les démocrates ont la Maison-Blanche et le Congrès, et ils ne savent même pas faire avancer leur agenda politique. Joe Biden est en chute dans les sondages et les démocrates se déchirent, c’est très beau à voir , se réjouit celui qui milite pour les républicains depuis l'élection de Dwight Eisenhower à la présidence en 1953.

Jim Wilson soutient le candidat républicain au poste de gouverneur de la Virginie, Glenn Youngkin. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Dans la rue Beauregard, à Alexandria, les voitures qui passent klaxonnent de temps à autre à la vue des pancartes rouge républicain.

Il faut dire que Jim a du renfort. Non loin de son camion, deux de ses frères de campagne brandissent leurs affiches aux couleurs de Youngkin, au milieu d'une forêt de pancartes.

C'est qu'à un coin de rue de là se déroulait ce soir-là un deuxième débat opposant justement Glenn Youngkin et le démocrate Terry McAuliffe. Le premier est un multimillionnaire, soutenu dans sa course par Donald Trump, le deuxième a été gouverneur démocrate de la Virginie de 2014 à 2018.

Cela fait plus de dix ans que les républicains sont boudés par les électeurs de la Virginie, qui ont préféré installer les démocrates à la législature de l’État. Toutefois, les rouges sentent le vent tourner en leur faveur. Ça va être sacrément serré , souligne Jim Wilson.

Une certaine fatigue démocrate

Plus au nord de l’État, à Leesburg, Christophe Le Ménestrel s’affaire à son porte-à-porte hebdomadaire avec son équipe. Ce Franco-Américain, fondateur de VA Democracy Forward, habite depuis 23 ans en Virginie et porte les couleurs du parti démocrate. Il arbore son chandail Keep Virginia Blue.

Des partisans démocrates s'apprêtent à faire campagne à Leesburg, en Virginie, pour faire élire leur candidat, Terry McAuliffe, au poste de gouverneur. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Il y a un mois, je pensais que Terry McAuliffe, ça allait être donné. Mais on voit les républicains très motivés, il y en a beaucoup qui pensent encore que l’élection leur a été volée, que Trump a vraiment gagné et ils sont très motivés , reconnaît le militant.

Une de ses camarades de campagne, Judith Edstrom, abonde dans le même sens. C’est parce que les républicains, je dois avouer, sont plus organisés que les démocrates. Nous, on pense, on analyse, on analyse, on analyse, mais on ne fait rien. Il faut changer, il faut organiser , admet-elle.

Ajoutez à cela les difficultés de recrutement de bénévoles et vous obtenez un léger vent de panique chez les bleus . On voit un effet où beaucoup de démocrates qui ont élu Biden l’an dernier se disent : ''Mission accomplie, on peut se reposer un petit peu."

Malheureusement, on a l'impression que tout ce qui se passe au Congrès, c’est au point mort, que Biden n'arrive pas à faire avancer les choses et donc ça a un impact sur les gens un peu plus progressifs qui attendaient que Biden change les choses rapidement. Une citation de :Christophe Le Ménestrel, militant démocrate

Les sonnettes avec caméra de surveillance ne facilitent pas le travail des militants qui font campagne en Virginie. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Les redoutables sonnettes avec caméra de surveillance

La clé du succès pour renverser la tendance, selon Christophe Le Ménestrel, c’est le bon vieux porte-à-porte. Mais en ce samedi, l’autre obstacle, ce sont les sonnettes avec caméra de surveillance. Avec ces caméras, le taux de réponse aux portes chute considérablement. C'est dommage, mais c’est comme ça déplore le militant.

La moisson est donc plutôt mince ce matin-là. De toute façon, la mission des bleus , à environ un mois du scrutin général, n’est pas de persuader des républicains de voter pour leur candidat : pas question de perdre du temps à les convaincre, car c’est du temps qui peut être utilisé pour mobiliser les électeurs démocrates, essentiels à la victoire.

Ce qu‘on voit de plus en plus, ce sont des couples mixtes où, en général, le gars est républicain et la femme est démocrate, et donc on peut peut-être convaincre le couple au complet , poursuit Christophe Le Ménestrel, ajoutant qu'il vaut quand même mieux tâter le terrain pour ne pas trop perdre de temps avec ça .

Terry McAuliffe, démocrate (à gauche), et Glenn Youngkin, républicain (à droite), candidats au poste de gouverneur de la Virginie. Photo : Getty Images / Win McNamee

Un débat à l’image d’une campagne serrée

Les membres de la chambre de commerce d’Alexandria sont nombreux ce soir-là à être venus écouter les deux candidats au poste de gouverneur.

Histoire de démontrer que les démocrates maîtrisent la situation alors que, pour la première fois, un sondage donne une courte victoire au républicain, l’équipe de Terry McAuliffe n’est pas peu fière de partager la scène avec deux ténors républicains venus l'appuyer.

L’un s’appelle David Ramadan, ancien élu républicain à la législature de l’État, et l’autre est Billy Kristol, républicain de longue date qui a servi dans l’administration de Bush père. Aujourd’hui, il soutient Terry McAuliffe, le démocrate.

Si vous regardez le parcours et la personnalité des deux candidats, il n'y a aucun doute que Terry McAuliffe serait un bien meilleur gouverneur que Glenn Youngkin le républicain, beaucoup plus à droite , s'exclame Billy Kristol.

Mobilisation des partisans démocrates pour l'élection du gouverneur de la Virginie Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Ce deuxième débat, plutôt tiède, a vu Terry McAuliffe tenter de dépeindre son concurrent comme un autre Donald Trump qui dit une chose en campagne et une autre dans les émissions de radio de droite.

Défavorable à la vaccination obligatoire pour les employés de l’État, Glenn Youngkin préfère, lui, essayer de démontrer que le démocrate ne pense qu’à taxer davantage les Virginiens.

Loin de ce brouhaha, le politologue Larry Sabato, professeur à l’université de Virginie à Charlottesville, pense qu’à un an des élections de mi-mandat, ce scrutin sera un bon test de la capacité de mobilisation des troupes républicaines et démocrates.

Traditionnellement, selon lui, quand un parti contrôle la Maison-Blanche et le Congrès, il perd des plumes aux élections de mi-mandat, et il ne serait pas étonné que cela se produise en Virginie.

Le défi, pour les démocrates, c’est de mobiliser leur base. Les républicains n’ont pas une majorité d’électeurs en Virginie, mais vous savez, le monde est dirigé par ceux qui vont voter , dit-il, sourire en coin.

Jim Wilson, un républicain de 79 ans qui fait campagne pour son parti depuis l'élection de Dwight Eisenhower à la présidence. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Quand le droit à l’avortement se pointe le bout du nez

Youngkin a une très belle famille, très photogénique et il est profondément religieux , se félicite Jim Wilson, toujours bien assis dans son camion. Mais ce qui va avoir un effet déterminant, selon lui, dans les dernières semaines de campagne, c'est probablement les obligations vaccinales et l’avortement .

Le fait que l’avortement soit revenu au centre des préoccupations politiques ne passe pas inaperçu en Virginie. Après le Texas, qui a adopté une loi interdisant l'interruption de toute grossesse une fois les battements du cœur détectés, soit environ six semaines après les dernières règles, ce sera bientôt au tour d'une loi restrictive sur le droit à l’avortement au Mississippi de se retrouver devant les juges de la Cour Suprême des États-Unis.

L’enjeu est de taille, car il pourrait faire basculer le fameux arrêt Roe vs. Wade datant de 1973, qui garantit un certain accès à l'avortement partout aux États-Unis.

Christophe Le Ménestrel n'a d'ailleurs pas hésité à se saisir de l'enjeu dans l'espoir de faire bouger en faveur des démocrates cette campagne électorale très incertaine et serrée.

La raison pour laquelle on ne veut pas élire le candidat républicain, c’est qu’il va faire en Virginie ce qu’ils ont fait au Texas, pour l’avortement, donc la Virginie va y passer si jamais un républicain est élu. Ça mobilise beaucoup les gens cette année , clame-t-il.

Faire campagne sur cet enjeu si polarisant? Le pari est risqué. Démocrates et républicains ont jusqu’au 2 novembre pour faire pencher la balance en leur faveur en Virginie.