Une nouvelle piste cyclable pour éviter la route 138 aux Bergeronnes

Le nouvel aménagement a coûté 710 000 $ dollars. Il permet aux cyclistes qui se dirigent vers l'est d'éviter de monter la côte sur la 138 où l'accotement est pratiquement inexistant pour ensuite devoir traverser quatre voies de la route 138 où les voitures et camions circulent à haute vitesse.

Il y a une bordure de béton qui ne permet pas aux cyclistes de se tasser du trafic , ajoute Denis Villeneuve, le directeur général de la Corporation Véloroute des Baleines, en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

Les cyclistes sont maintenant plus en sécurité en traversant Les Bergeronnes. Photo : Corporation Véloroute des Baleines

La nouvelle piste a une longueur totale de 840 mètres, elle est bidirectionnelle et pavée.

Deux belvédères y sont aménagés pour relaxer et profiter de la magnifique vue sur la rivière des Petites Bergeronnes , indique aussi la Corporation Véloroute des Baleines.

La piste fait 840 mètres de longueur. Photo : Corporation Véloroute des Baleines

L’organisation espère que le nouvel aménagement rendra plus attractive la région pour les visiteurs à vélo.

En faisant en sorte que notre région devienne attrayante, on voit de plus en plus de cyclotourisme. D’ailleurs, 2020-2021 a été pour nous une année record. On l’a bien senti et on est content et on est confiant pour l’avenir , indique Denis Villeneuve.

Denis Villeneuve est directeur général de la Corporation Véloroute des Baleines Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

L’été prochain, la Corporation prévoit la construction d’une piste cyclable pour contourner la côte de Manic-1, à l’ouest de Baie-Comeau, un tronçon qu’elle qualifie de dangereux.

Après ces travaux, les quelque 200 km entre Tadoussac et Baie-Comeau devraient respecter les normes de la route verte québécoise, toujours selon la Corporation Véloroute des Baleines.