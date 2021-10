Surcharge des hôpitaux : la Régie de santé du Centre lance un appel à l’aide

Des infirmières de la Régie de santé de l’Ouest sont à l'œuvre dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Central Newfoundland Regional Health Centre, selon la porte-parole de la régie, Gayle St. Croix. Le personnel supplémentaire sera sur place d'ici cinq à sept jours.

À l’heure actuelle, les autorités enquêtent sur trois éclosions dans la zone sanitaire du centre : une éclosion à Baie Verte, une deuxième à Twillingate et une dernière dans les villes de Bishop’s Falls et de Botwood.

C’est un moment difficile pour tous les médecins et le personnel de la Régie du centre. Les défis au niveau des ressources humaines sont dus à plusieurs facteurs, dont l’augmentation d’hospitalisations dans les dernières semaines, la quantité élevée d’employés actuellement en quarantaine et le plus grand nombre de cliniques de dépistage et de vaccination.

Une citation de :Gayle St. Croix, porte-parole, Régie de santé du Centre