Jessica Rickard s’est rendu à l’hôpital Horizon Santé Nord (HSN) des douzaines de fois dans la dernière année avec divers symptômes, comme des sueurs, de la toux, des faiblesses et de la douleur.

Elle raconte qu’il a fallu des mois pour qu’on lui diagnostique une bronchite.

Ils me disaient "Oh ! Ça sonne comme un rhume" et "il n’y a rien d’anormal" , confie Mme Rickard.

Il n'y a même pas de mots pour le décrire, vraiment. Je ne vais à l'hôpital que si je sais que quelque chose ne va pas, alors y aller et me faire dire ça, c'est très frustrant. Une citation de :Jessica Rickard

Il a fallu qu’elle soit accompagnée par une bénévole de The Go Give Project, un groupe qui travaille avec les personnes vulnérables et les sans-abri, pour que son cas soit pris en charge.

La directrice générale de l’organisme, Evie Ali, a commencé à offrir ce service en janvier, car elle s’inquiétait de voir que certaines personnes ne recevaient pas de soins adéquats.

Elle se déplace maintenant à l’hôpital deux fois par semaine en moyenne.

Evie Ali accompagne régulièrement des personnes autochtones à l'hôpital pour assurer qu'ils soient écoutés. Photo : CBC/Sarah MacMillan

Très rapidement, nous avons pu constater qu'il y a un grand fossé en matière de discrimination et de la stigmatisation, en particulier en ce qui concerne les populations autochtones , souligne-t-elle.

Mme Ali se souvient d'un patient atteint de septicémie, une maladie grave qui survient lorsque la réaction de l'organisme à une infection endommage ses propres tissus.

Elle raconte qu'un médecin de garde a demandé au patient : Vous êtes là pour vous droguer à nouveau ?

J'étais tout simplement stupéfaite , s’est exclamée la directrice générale de The Go Give Project.

Celle-ci a de l'expérience dans le domaine des soins de santé, avec une formation d'infirmière auxiliaire autorisée, d'aide à la personne et d'administratrice de bureau médical.

Le client de Mme Ali a été renvoyé chez lui sans médicament. Il est revenu le lendemain et a reçu des antibiotiques par voie orale, mais il s'est effondré deux jours plus tard, et la directrice générale de The Go Give Project l'a ramené à l'hôpital une nouvelle fois.

Finalement, il a été placé sous perfusion, ce qui était nécessaire dès le départ , déplore-t-elle.

Evie Ali raconte aussi l’histoire d’un jeune homme sans-abri qui avait subi de multiples fractures après avoir été frappé par une voiture.

Selon elle, il est sorti de l’hôpital à 3 heures du matin, avant d’être rappelé à 9 h pour un autre test.

C'était une véritable honte de laisser partir quelqu'un dans cet état. Si j'avais été dans cet état, ils ne m'auraient pas renvoyé, et je peux le garantir.

Des patients qui refusent de retourner à l’hôpital

Trista Whiskeychan est originaire de Moosonee, près de la baie James. Elle vit à Sudbury depuis six ans et n'a pas de médecin de famille.

Mme Whiskeychan a passé beaucoup de temps à HSNHorizon Santé-Nord , mais elle estime qu'elle n'a pas toujours reçu les soins appropriés.

Elle dit que ses préoccupations ont été balayées du revers de la main et attribuées entièrement à la consommation de drogues.

Trista Whiskeychan évite maintenant de se rendre à l'hôpital en raison de ses mauvaises expériences. Photo : CBC/Sarah MacMillan

Elle affirme qu'en plus de vivre avec des dépendances, le fait d'être autochtone ajoute une couche supplémentaire à la stigmatisation à laquelle elle est confrontée dans les établissements de santé.

Je suppose que d'une certaine manière, j'ai souhaité ne pas être Autochtone.

Trista Whiskeychan raconte avoir eu une altercation physique avec une infirmière plus tôt cette année, après quoi elle a décidé de ne pas retourner à HSNHorizon Santé-Nord — même à une occasion où elle avait clairement besoin de soins médicaux.

Je devenais vraiment jaune et je n'ai pas pris la peine d'y aller , raconte-t-elle. Et j'avais des douleurs aiguës dans le foie. J'ai juste dit "non je ne vais pas y retourner, pas avec tout ça".

Quinn Towegishig a également évité de se rendre à l'hôpital lorsqu'il avait besoin de soins médicaux.

Personne ne devrait se sentir comme ça quand il a besoin d'aide, et qu'il se contente d’un travail à moitié fait parce qu'il se sent juste tellement mal à l'aise qu'il veut partir. Personne ne devrait avoir à se sentir comme ça. Une citation de :Quinn Towegishig

Lors d'une récente infection sanguine, il n'a reçu les tests supplémentaires qu'il avait demandés qu'après y être retourné avec un représentant de The Go Give Project.

Quinn Towegishig affirme lui aussi que ses préoccupations ont été prises plus au sérieux par le personnel d'Horizon Santé-Nord lorsqu'il était accompagné. Photo : CBC/Sarah MacMillan

L’hôpital avare de commentaires

Entre janvier et juin, Evie Alie a été témoin de discrimination subie par une douzaine de personnes autochtones.

Elle a écrit au PDG d’Horizon Santé-Nord, Dominic Giroux, qui n’a pas répondu.

HSNHorizon Santé-Nord a déclaré n'avoir jamais reçu de courriels de The Go Give Project, même si CBC a vu une copie d'un courriel envoyé par Mme Ali à M. Giroux, ainsi qu'à Anne Gauthier, agente de liaison aux affaires organisationnelles de HSNHorizon Santé-Nord , le 25 janvier.

Le directeur des communications de HSN, Jason Turnbull, a déclaré que les boîtes de réception de M. Giroux et de Mme Gauthier ont été consultées, sans retrouver le courriel en question.

Le PDG de l'hôpital Horizon Santé-Nord, Dominic Giroux, n'a pas accordé d'entrevue. (archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

L’hôpital a décliné une demande d'entrevue de la CBC, en affirmant qu’en raison de la législation sur la protection de la vie privée, ils ne pouvaient pas faire de commentaires spécifiques sur les patients.

Le porte-parole a ajouté que l’établissement prend les plaintes liées à la discrimination très au sérieux et qu'il s'engage à fournir un environnement culturellement sûr pour les patients, les visiteurs et le personnel.

Selon la déclaration écrite d’ HSNHorizon Santé-Nord , les gestionnaires ont commencé à suivre en juin une formation d’une durée de 8 mois portant sur la sécurité culturelle autochtone.

L'hôpital a déclaré que des occasions similaires sont offertes cette année à tout le personnel de deux départements médicaux et seront étendues l'année prochaine à d'autres parties de l'hôpital.

La députée de Nickel Belt, France Gélinas, affirme qu'il y a des problèmes de longue date de ce qu'elle appelle le racisme systémique dans les soins de santé — y compris à HSNHorizon Santé-Nord — mais elle a constaté des améliorations au fil des ans.

France Gélinas, la porte-parole de l’opposition néo-démocrate en matière de Santé. Photo : Radio-Canada

Mme Gélinas est porte-parole du NPDNouveau Parti démocratique en matière de santé depuis 14 ans, après avoir travaillé pendant 25 ans dans le domaine des soins de santé.

J'ai vu de réels efforts de la part de HSNHorizon Santé-Nord et d'autres acteurs des soins de santé à Sudbury pour reconnaître à quoi ressemble le racisme envers les Premières Nations, et mettre en place des programmes et des soutiens qui font en sorte que le racisme ne fasse pas partie du traitement. Est-ce toujours un succès? Non. Mais je peux vous dire que j'ai vu des efforts. Une citation de :France Gélinas, députée de Nickel Belt

Mme Gélinas ajoute que les programmes de soins de santé gérés par les Premières Nations de la région de Sudbury, ainsi que le Centre de santé Shkagamik-Kwe, ont fait une grande différence et réduit le nombre de plaintes qu'elle entend.

Pour les gens qui sont sans attaches, qui n'ont pas de médecin de famille, qui n'ont pas d'infirmière praticienne, qui n'appartiennent pas à l'une de nos Premières Nations locales, je reçois encore des plaintes de leur part , note la députée de Nickel Belt.

Des plaintes officielles

Evie Ali et d'autres membres de The Go Give Project ont rencontré France Gélinas et le député provincial de Sudbury, Jamie West, au début de juin

Après cette rencontre, Mme Gélinas a dit qu'elle avait fait part de ses préoccupations à Dominic Giroux.

Mme Ali a encouragé ses clients à déposer des plaintes officielles sur leurs expériences, auxquels l'hôpital donnera suite.

Elle dit que c'est difficile à faire, étant donné la myriade d'autres défis auxquels ses clients sont confrontés — mais quelques rapports ont été soumis et ils attendent un suivi.

Elle espère que de petites choses permettront de progresser au fur et à mesure.

En attendant, elle et d'autres bénévoles continuent d'accompagner les patients à l'hôpital, s'ils souhaitent un soutien.

Je ne dis pas que nous sommes une solution au problème, car je ne pense certainement pas que ce soit le cas, mais pour l'instant, plus de personnes reçoivent un traitement adéquat qu'avant, je crois , conclut Mme Ali.

Avec les informations de Sarah MacMillan de CBC