Elizabeth May veut mettre les pendules à l’heure sur la situation au Parti vert

Je sais que je recevrai plus de critiques si je parle que si je reste muette , lance d’emblée celle qui a été réélue dans la circonscription de Saanich-Gulf Islands.

Je sais que ça me place dans une position délicate, mais c’est important que les Canadiens sachent que le Parti vert existe. Il ne va pas disparaître. Nous allons nous rebâtir.

Annamie Paul contrôle les communications du Parti, dit May

Annamie Paul a beau avoir annoncé sa démission en tant que chef le 27 septembre, elle contrôle toujours les communications du Parti, selon Elizabeth May, et est toujours en poste.

Quelqu’un doit expliquer que la raison pour laquelle on n’entend pas le Parti vert, c'est que les communications sont toujours contrôlées par Annamie Paul , a dénoncé l’ancienne chef au micro de CBC.

Annamie Paul a annoncé sa démission lors d'une déclaration lue au parc Suydam, à Toronto, le 27 septembre. Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

Elizabeth May dit avoir reçu la consigne de se garder de discuter des conflits internes du Parti. Or, elle a choisi de rompre son silence après que Lorraine Rekmans, la présidente du conseil fédéral du Parti vert et membre de la Première Nation Serpent River fut incapable de communiquer une déclaration lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Elle voulait faire une déclaration et le personnel des communications l'a informé qu’ils prenaient leurs directives d’Annamie Paul et qu’il n’y aurait pas de déclaration .

May aurait offert son siège à Paul

Le 20 septembre, Annamie Paul est arrivée en 4e position dans Toronto Centre. Il s’agissait de sa troisième défaite dans cette circonscription. Une assistante de Mme Paul, Victoria Galea, a mis un certain blâme sur le manque de soutien d’Elizabeth May, ce que cette dernière dément.

Elle affirme avoir offert son siège dans Saanich-Gulf Islands à Annamie Paul. J’ai été fortement critiquée de ne pas l’avoir offert, mais en réalité, je l’ai offert à Annamie .

Les Verts, qui n’ont présenté que 252 candidats à travers le pays qui compte 338 circonscriptions, ont récolté 2,3 % du vote, contre 6,5 % aux élections de 2019.

Elizabeth May et Mike Morrice, élu dans la circonscription de Kitchener Centre, sont les deux seuls représentants du Parti vert au Parlement.

Elizabeth May ne sera pas à nouveau chef

Mme May dit également avoir levé des fonds pour sa successeure et rappelle que le Parti vert avait suffisamment d’argent pour financer une campagne nationale. Le fait est qu’Annamie Paul, en tant que nouvelle chef, s’est vu offrir bien plus de ressources et bien plus d’autorité que [j'en avais comme chef].

Elizabeth May veut maintenant porter ses énergies sur la nomination d’un nouveau chef et n’envisage pas de reprendre la tête de l’organisation. Il y a beaucoup de gens talentueux au sein du Parti vert , dit-elle.

