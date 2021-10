Vaccin ou salaire : vives réactions au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, des milliers de travailleurs non vaccinés devront remonter leur manche et accepter de recevoir deux doses de vaccins contre la COVID-19 d'ici le 19 novembre, sans quoi ils seront envoyés à la maison sans salaire. Cette décision fait réagir, notamment dans les écoles et les garderies où on craint les impacts de cette mesure draconienne.

Tous les employés de la fonction publique provinciale, des sociétés de la Couronne, du système d’éducation et du système de santé devront obligatoirement être vaccinés d'ici six semaines. La mesure s’applique aussi aux établissements de soins de longue durée et aux garderies. Les bénévoles qui fréquentent ces lieux devront aussi fournir une preuve de vaccination.

De plus, avant le 19 novembre, les personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées qui se révèlent être un contact d’un cas positif devront s’isoler pendant 14 jours et ne recevront pas de salaire pendant cette période.

Éducation : 12% des employés ne sont pas pleinement vaccinés

Pour la présidente de l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau, ces décisions ont un goût amer.

On pense que devoir forcer les gens à se faire vacciner sous peine de congédiement, ça demeure un constat d’échec des efforts de mobilisation du gouvernement. Si on est rendus là, c’est que ce qu’on a mis de l’avant auparavant n’a pas fonctionné. Une citation de :Nathalie Brideau, présidente de l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick

Selon elle, la très grande majorité des enseignants est vaccinée. Mme Brideau est toutefois préoccupée que des membres puissent être suspendus sans salaire.

Selon un porte-parole du ministère de l’Éducation, 88 % du personnel des écoles avaient reçu deux doses du vaccin en date du 4 octobre. Outre les enseignants, cela inclut le personnel administratif, d’entretien, les chauffeurs d’autobus et le personnel de soutien.

Des garderies craignent la pénurie de personnel

Des garderies craignent de manquer de personnel, en raison de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 (archives). Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Si les garderies étaient jusqu’à maintenant écartées des exigences de vaccination ou de dépistage, elles devront maintenant se soumettre aux mêmes critères que les établissements d’enseignement.

La propriétaire de la garderie Gardérisson de Dieppe, Nadine Cormier, dit comprendre les motifs derrière cette mesure, puisque les enfants de moins de 12 ans ne peuvent toujours pas être vaccinés. Mais elle pense que certains établissements seront mis au pied du mur en raison de la pénurie de personnel.

On est déjà en pénurie de main-d'œuvre. C’était difficile, même avant la COVID-19 de trouver des employés et c’est certain que cette loi-là ne va pas nous aider. Une citation de :Nadine Cormier, propriétaire de garderie

Elle ajoute que tous ses employés sont vaccinés ou ont pris un rendez-vous pour recevoir le vaccin, mais elle craint que cela reste une embûche pour des embauches occasionnelles ou pour d’autres établissements.

C’est très inquiétant de savoir qu’on pourrait perdre notre licence si on n'est pas conformes. On a aussi un ratio à respecter avec les enfants. Si plein de nos employés ne peuvent pas entrer, comment on va rencontrer notre ratio? On ne peut pas envoyer les enfants à la maison quand les parents paient , ajoute-t-elle.

Mais d’autres appuient la mesure. Maxim Beauregard-Dionne est membre du conseil d’administration de la garderie l’Éveil située sur le campus de l’Université de Moncton. Il est heureux que pour une fois, les centres de la petite enfance soient sur un pied d’égalité avec les écoles.

Au niveau sanitaire, pour protéger les enfants, c’était selon nous, la seule option d’un point de vue scientifique , pense-t-il.

D'ailleurs, La garderie l’Éveil imposait déjà la vaccination à ses employés avant l’obligation gouvernementale.

Une épine dans les négociations

Stephen Drost, président provincial de la division du Nouveau-Brunswick du Syndicat canadien de la fonction publique. Photo : Radio-Canada

De nombreuses sections du Syndicat canadien de la fonction publique du Nouveau-Brunswick (SFCP) ont en main un mandat de grève après l’échec des négociations avec le gouvernement provincial.

Le président du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique au Nouveau-Brunswick, Stephen Drost, admet que ces nouvelles règles touchent une majorité des membres du syndicat. Si le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique désire être responsable socialement, il doit aussi veiller à la protection de tous ses membres, rappelle-t-il.

Nous allons suivre leurs conventions collectives et s’il y a violation, nous prendrons les mesures nécessaires [...] pour que leurs droits soient respectés , a indiqué le président, qui ajoute être en discussion avec l’équipe légale du syndicat pour évaluer la portée de ces mesures.

Avec des informations de l'émission La matinale