COVID-19 : 476 nouveaux cas et 14 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 476 nouvelles infections et 14 décès.

La province précise que quatre de ces décès sont survenus il y a plus d'un mois. Ils sont ajoutés au bilan à la suite d'un nettoyage de données.

Un peu plus de 70 % des nouveaux cas recensés mercredi touchent des individus qui ne sont pas pleinement vaccinés ou dont le statut de vaccination n'est pas connu.

Il y a 84 nouveaux cas à Toronto, 44 dans la région de York, 44 dans la région de Windsor-Essex, 39 dans la région de Peel, 33 à Hamilton, 25 dans la région de Middlesex-London et 23 à Ottawa.

Il y a 617 nouvelles guérisons.

Le nombre de cas actifs est de 4579 (-155).

Cas dans les écoles

Il y a 173 infections de plus en milieu scolaire.

Nombre de cas chez des élèves : 156

Nombre de cas chez le personnel : 16

À l'heure actuelle, 773 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit près de 16 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Huit écoles sont présentement fermées à cause d'éclosions.

Mardi, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, a promis des tests de dépistage rapide dans les écoles des régions les plus touchées, tout en continuant à inciter les élèves de 12 ans et plus à se faire vacciner.

Vaccination

Près de 32 300 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées mardi.

À l'heure actuelle, près de 86,7 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et 81,7 % les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation, indique la ministre de la Santé Christine Elliott.

Dépistage

Près de 39 500 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

