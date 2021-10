Des écoles élémentaires de la Saskatchewan manquent de tests rapides de dépistage

Cette semaine, les autorités sanitaires envoient des tests de dépistage rapide de la COVID-19 aux écoles primaires des quatre plus grandes divisions scolaires de la province, soit les divisions scolaires publiques et catholiques de Regina et de Saskatoon.

Cependant, plusieurs parents se plaignent que leur école n’a pas reçu suffisamment de tests. Une des écoles publiques de Saskatoon a reçu 65 trousses de la province, mais avait placé 206 commandes.

Chaque trousse contient 25 tests, et il est recommandé que les tests soient effectués une ou deux fois par semaine.

Par courriel, la directrice des communications et du marketing de la Division scolaire des écoles publiques de Saskatoon, Veronica Baker, explique que la Division scolaire a un nombre limité de trousses de dépistage pour chacune de ses 51 écoles primaires. Plusieurs établissements ont épuisé toutes leurs réserves de tests en moins d'une journée.

C’est le cas de l’école que fréquentent les enfants de la médecin de famille Carla Holinaty de Saskatoon. Pourtant, elle se réjouit de l’engouement suscité par le programme d'autodépistage, puisque ça démontre que les parents tentent de s’assurer que leurs enfants soient en sécurité.

Je pense que cela démontre à quel point beaucoup de ces familles ont peur et tentent désespérément de faire tout ce qu'elles peuvent pour protéger leurs enfants. Une citation de :Carla Holinaty, médecin de famille et mère de deux enfants

La semaine dernière, la province a annoncé avoir acquis 475 000 tests rapides antigéniques à distribuer dans les écoles élémentaires. L'Autorité de la santé de la Saskatchewan affirme que les écoles peuvent demander plus de trousses s'il leur en manque.

Pour s'assurer que les tests restent stériles, les écoles publiques de Saskatoon ont demandé aux parents de venir chercher les trousses de dépistage en personne aux écoles.

Ce programme facultatif vise à surveiller plus attentivement la progression de la COVID-19 chez les enfants de 11 ans et moins qui ne sont pas encore admissibles à recevoir le vaccin.

Avec des information de Yasmine Ghania