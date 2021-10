Des appels pour limiter les rassemblements lors du long week-end de l’Action de grâce

À l’approche du long week-end de l’Action de grâce, le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan ( NPDNouveau Parti démocratique ), et des travailleurs de la santé, demandent au gouvernement de rétablir les limites sur les rassemblements intérieurs.

Nous voulons tous célébrer avec nos familles. Nous voulons tous passer du temps ensemble. Aucun de nous ne veut que cette célébration soit la dernière fois que nous voyons un membre de la famille parce qu'il est tombé malade , a déclaré le chef de l'opposition néo-démocrate, Ryan Meili, lors d’une conférence de presse mardi après-midi.

Les appels du NPDNouveau Parti démocratique pour limiter la taille des rassemblements s’ajoutent à ceux de l’Association médicale de la Saskatchewan ( SMASociété médicale de la Saskatchewan ) et du Syndicat des infirmières de la Saskatchewan ( SUNSyndicat des infirmières de la Saskatchewan ).

Sans limites concernant les rassemblements intérieurs, la COVID-19 se propagera et des gens mourront , a souligné la présidente du SUNSyndicat des infirmières de la Saskatchewan , Tracy Zambory, dans un communiqué.

Elle ajoute que les infirmières sont bouleversées et fatiguées. J'ai entendu leurs histoires de colère, de frustration et de peur pour leurs patients. Le gouvernement ne peut plus ignorer les appels des travailleurs de la santé de la province.

Le président de la SMASociété médicale de la Saskatchewan , le Dr Eben Strydom, précise que le masque obligatoire et les exigences de vaccination sont essentiels, mais ne suffisent pas pour freiner complètement la propagation du variant Delta.

Le Dr Strydom prévient qu'à l'approche du temps plus froid les rassemblements se déplaceront à l'intérieur, créant potentiellement une augmentation du nombre de cas .

Dans un communiqué, le gouvernement de la Saskatchewan recommande aux personnes non vaccinées de ne pas se rassembler en famille ou entre amis durant le long week-end de l’Action de grâce, car vous les mettez en danger .

La grande majorité des nouveaux cas et des hospitalisations concernent des personnes non vaccinées. Ceux qui ne sont pas immunisés devraient se faire vacciner , a écrit un porte-parole du gouvernement dans un courriel mardi après-midi.

Sur les 340 personnes hospitalisées mardi à cause de la COVID-19, 76 % d'entre elles n’étaient pas complètement vaccinées. Mardi, la province enregistrait 10 décès supplémentaires en lien avec la maladie, et 242 nouvelles infections.

Avec les informations de Jessie Anton